На Донеччині трьом організаторкам незаконного референдуму загрожує до 10 років за ґратами
Жінки були членами «дільничної виборчої комісії»
До 10 років ув’язнення загрожує трьом мешканкам Донеччини, які організували незаконний референдум. Жінок обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України). Про це інформує Прокуратура Донецької області.
«У травні 2014 року жінки, у якості «членів дільничної виборчої комісії», брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території міста Бахмута та села Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України», – ідеться у повідомленні.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання за вказаною статтею – до десяти років позбавлення волі.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.
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