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    На Донеччині трьом організаторкам незаконного референдуму загрожує до 10 років за ґратами

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    У Бахмуті 2014 року організували незаконний референдум - На Донеччині трьом організаторкам незаконного референдуму загрожує до 10 років за ґратами
    У Бахмуті 2014 року організували незаконний референдум
    Фото: freeradio.com

    Жінки були членами «дільничної виборчої комісії»

    До 10 років ув’язнення загрожує трьом мешканкам Донеччини, які організували незаконний референдум. Жінок обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України). Про це інформує Прокуратура Донецької області.

    «У травні 2014 року жінки, у якості «членів дільничної виборчої комісії», брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території міста Бахмута та села Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України», – ідеться у повідомленні.

    Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання за вказаною статтею – до десяти років позбавлення волі.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.

    Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

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    Теги: прокуратура РНБО референдум закон Володимир Зеленський президент реєстр
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    На Донеччині трьом організаторкам незаконного референдуму загрожує до 10 років за ґратами