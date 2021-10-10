Ще одна країна визнає українські Covid-сертифікати

Послаблення стосуватиметься тих осіб, які пройшли повний курс щеплень вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Janssen

Після 11 жовтня громадяни України зможуть подорожувати Англією без дотримання самоізоляції

З понеділка, 11 жовтня, визнавати українські сертифікати, які засвідчують вакцинацію від коронавірусу почне Англія. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

«Україна буде додана до цього переліку країн та територій із затвердженим підтвердженням вакцинації о 4 ранку понеділка, 11 жовтня», – ідеться в повідомленні.

Українцям, які прибули в країну раніше зазначеного часу, доведеться дотримуватися правил карантину для невакцинованих. Після 11 жовтня громадяни України зможуть подорожувати Англією без дотримання самоізоляції.

Таке послаблення стосуватиметься тих осіб, які пройшли повний курс щеплень вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Janssen.

Нагадаємо, Німеччина внесла Україну до групи підвищеного ризику зараження коронавірусом. Невакциновані українські туристи будуть змушені пройти самоізоляцію.

Також у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Зокрема, йдеться про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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