Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя

Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону

Поліцією розглядається декілька версій злочину

У місті Шаргород на Вінниччині вчитель англійської мови зарізав двох своїх колишніх учнів. Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону. Про це повідомив очільник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко в ефірі телемарафону, інформує «Главком».

«Чоловік готувався до злочину. Встановлено, що він заздалегідь придбав ніж-колун, яким і завдав школярам несумісних із життям ушкодженнь. За однією з версій, його мотивом були особисті неприязні стосунки з дітьми. У них до цього в молодшій школі у місті Шаргород був конфлікт», – повідомив Ткаленко.

На місці трагедії працювали фахівці криміналістичної лабораторії фото: Національна поліція України

Як повідомив відділ комунікації обласної поліції, поліцейські розшукали і затримали зловмисника упродовж години після скоєння злочину у полі за п’ять кілометрів від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих. У нападника вилучили знаряддя злочину, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваного затримано у полі за 5 км від місця злочину фото: Національна поліція України

Повідомляється, що поліцією розглядається декілька версій злочину, серед яких – конфлікт між ексвикладачем та учнем.

Ніж, вилучений у затриманого фото: Національна поліція України

За інформацією прокуратури, правоохоронці встановили, що нападник заздалегідь купив ніж-колун, з яким напав на підлітків. Прокурор області Олег Ткаленко розповів журналістам обставини убивства. За його словами, зранку 10 вересня діти їхали до школи. Перед уроками вони повинні були отримати довідки про медичний стан у лікарні. Вийшли на зупинці. За ними вийшов їхній колишній вчитель, який разом з ними пройшов близько 200 метрів і напав ззаду на них, спричинивши одному 10, а іншому п’ять ударів ножем.

Після нападу чоловік втік. Затримали його у напрямку Могилів-Подільська, де розташований пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Міський голова Шаргород Володимир Барецький розповів, що 23-річного ексвчителя у березні звільнили з роботи у селі Копистирин за прояв агресії. У нього були конфлікти з одним із убитих хлопців.

«Ми два рази направляли у школу комісію, бо там були недоречності різного плану. Довелося звільнити директора школи, а новий директор уже звільнив учителя англійської мови», – розповів Барецький.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.