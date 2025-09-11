Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя
Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону
фото: Вінницька обласна прокуратура

Поліцією розглядається декілька версій злочину

У місті Шаргород на Вінниччині вчитель англійської мови зарізав двох своїх колишніх учнів. Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону. Про це повідомив  очільник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко в ефірі телемарафону, інформує «Главком».

«Чоловік готувався до злочину. Встановлено, що він заздалегідь придбав ніж-колун, яким і завдав школярам несумісних із життям ушкодженнь. За однією з версій, його мотивом були особисті неприязні стосунки з дітьми. У них до цього в молодшій школі у місті Шаргород був конфлікт», – повідомив Ткаленко. 

На місці трагедії працювали фахівці криміналістичної лабораторії
На місці трагедії працювали фахівці криміналістичної лабораторії
фото: Національна поліція України

Як повідомив відділ комунікації обласної поліції, поліцейські розшукали і затримали зловмисника упродовж години після скоєння злочину у полі за п’ять кілометрів від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих. У нападника вилучили знаряддя злочину, йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Підозрюваного затримано у полі за 5 км від місця злочину
Підозрюваного затримано у полі за 5 км від місця злочину
фото: Національна поліція України

Повідомляється, що поліцією розглядається декілька версій злочину, серед яких – конфлікт між ексвикладачем та учнем. 

Ніж, вилучений у затриманого
Ніж, вилучений у затриманого
фото: Національна поліція України

За інформацією прокуратури, правоохоронці встановили, що нападник заздалегідь купив ніж-колун, з яким напав на підлітків. Прокурор області Олег Ткаленко розповів журналістам обставини убивства. За його словами, зранку 10 вересня діти їхали до школи. Перед уроками вони повинні були отримати довідки про медичний стан у лікарні. Вийшли на зупинці. За ними вийшов їхній колишній вчитель, який разом з ними пройшов близько 200 метрів і напав ззаду на них, спричинивши одному 10, а іншому п’ять ударів ножем.

Після нападу чоловік втік. Затримали його у напрямку Могилів-Подільська, де розташований пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

 

Міський голова Шаргород Володимир Барецький розповів, що 23-річного ексвчителя у березні звільнили з роботи у селі Копистирин за прояв агресії. У нього були конфлікти з одним із убитих хлопців.

«Ми два рази направляли у школу комісію, бо там були недоречності різного плану. Довелося звільнити директора школи, а новий директор уже звільнив учителя англійської мови», – розповів Барецький.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Теги: кримінал Вінниця вбивство вчитель школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
27 серпня, 14:25
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
30 серпня, 14:41
Зеленський вислухав доповіді правоохоронців про пошуки вбивці Парубія
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
31 серпня, 20:58
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
1 вересня, 09:47
Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг воював у розвідці третього мехбату 93-ї бригади
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
2 вересня, 19:08
53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину, загрожує довічне увʼязнення
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
2 вересня, 23:07
Тривають слідчі дії
У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка
5 вересня, 07:34
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави
Вбивство Парубія: прокуратура спростовує чутки про знайдену зброю
Вчора, 15:07
У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
Вчора, 12:00

Новини

Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя
Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя
Вбивство двох школярів у Шаргороді: колишній вчитель отримав підозру
Вбивство двох школярів у Шаргороді: колишній вчитель отримав підозру
Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді
Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного (оновлено)
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного (оновлено)
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua