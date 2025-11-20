На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати

У Львові суд засудив жінку до 5 років позбавлення волі за крадіжку ковбаси та сиру

Жінка не вперше краде продукти в магазинах

На Львівщині засудили матір-одиначку, яка вкрала у магазині продуктів на 575 грн. Жінка отримала покарання у вигляді ув’язнення строком на 5 років та 1 день. Про це пише «Главком» із посиланням на вирок Шептицького міського суду Львівської області.

Як зазначається у вироку, жителька міста Шептицький Львівської області вкрала у магазині «Рукавичка» дві палки ковбаси, дві пачки плавленого сиру та слабоалкогольних напоїв на суму 575 грн. Це підтвердила місцева жителька Шептицького, яка бачила, як матір-одиначка втекла з магазину після крадіжки. Свідками також були працівники магазину.

Жінку притягнули до відповідальності, на суді вона визнала свою провину. «Вказала, що продукти харчування викрала для власного споживання, оскільки не мала грошей. Додала, що матеріальні збитки відшкодувала. У вчиненому щиро розкаялася, просить суворо її не карати», – йдеться у матеріалі суду.

Відомо, що жінка є незаміжньої та самостійно виховує малолітню дитину. Однак ці обставини не допомогли пом'якшити вирок суду. Річ у тім, що це вже другий подібний злочин львів’янки, що лише «обтяжує покарання». Тому суд визнав матір-одиначку винною за ч. 4 ст. 186 КК України та засудив обвинувачувану до 5 років та 1 дня позбавлення волі.

