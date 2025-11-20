Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
У Львові суд засудив жінку до 5 років позбавлення волі за крадіжку ковбаси та сиру
фото з відритих джерел

Жінка не вперше краде продукти в магазинах

На Львівщині засудили матір-одиначку, яка вкрала у магазині продуктів на 575 грн. Жінка отримала покарання у вигляді ув’язнення строком на 5 років та 1 день. Про це пише «Главком» із посиланням на вирок Шептицького міського суду Львівської області.

Як зазначається у вироку, жителька міста Шептицький Львівської області вкрала у магазині «Рукавичка» дві палки ковбаси, дві пачки плавленого сиру та слабоалкогольних напоїв на суму 575 грн. Це підтвердила місцева жителька Шептицького, яка бачила, як матір-одиначка втекла з магазину після крадіжки. Свідками також були працівники магазину.

Жінку притягнули до відповідальності, на суді вона визнала свою провину. «Вказала, що продукти харчування викрала для власного споживання, оскільки не мала грошей. Додала, що матеріальні збитки відшкодувала. У вчиненому щиро розкаялася, просить суворо її не карати», – йдеться у матеріалі суду.

Відомо, що жінка є незаміжньої та самостійно виховує малолітню дитину. Однак ці обставини не допомогли пом'якшити вирок суду. Річ у тім, що це вже другий подібний злочин львів’янки, що лише «обтяжує покарання». Тому суд визнав матір-одиначку винною за ч. 4 ст. 186 КК України та засудив обвинувачувану до 5 років та 1 дня позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Одесі 35-річній жінці повідомлено про підозру за публічну наругу над державним прапором. Камера спостереження зафіксувала, як вона зірвала стяг з фасаду магазину та викинула його у смітник.

Повідомляється, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси. Про нього правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

Читайте також:

Теги: Львів продукти поліція злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також на вихідних можна відвідати комунальні ринки
На вихідних 25-26 жовтня у Києві пройдуть продуктові ярмарки (адреси)
25 жовтня, 07:04
У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців»
Наказ розстрілювати жінок та дітей отримали колумбійські найманці в армії РФ. Перехоплення ГУР
24 жовтня, 14:47
Польща судитиме російського політбіженця за шпигунство та зв’язки з ФСБ
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
Поліція Києва перевіряє інформацію щодо нападів на жінок в Оболонському районі
У Києві поліція розслідує серію нападів на жінок за участю «маніяка та психічно хворої»
3 листопада, 23:24
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше у жовтні 2025 року
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше у жовтні 2025 року
12 листопада, 05:30
Польський історик пояснив, чому Волинь важливіша за Катинь у діалозі з Україною
Чому Польща говорить про Волинь з Україною і не говорить про Катинь з Росією? Пояснення польського історика
13 листопада, 14:55
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
15 листопада, 08:35
Із місця ДТП слідчі вилучили уламки мотоцикла та мобільний телефон
На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП, а опісля покінчив життя самогубством
9 листопада, 16:37
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 18-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
17 листопада, 17:07

Кримінал

Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua