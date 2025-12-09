Головна Країна Кримінал
Побиття артистів «Гуцулії». Суд обрав запобіжний захід одному з нападників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
20-річному жителю Шептицького обрано запобіжний захід
фото: Національна поліція України

Сьогодні будуть обрані запобіжні заходи ще двом підозрюваним у вчиненні хуліганських дій

Шептицький міський суд обрав запобіжний захід одному зі зловмисників, який наніс тілесні ушкодження артистам народного ансамблю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

«Шептицький міський суд задовольнив клопотання слідчих та обрав одному з підозрюваних, 20-річному жителю Шептицького, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду щодо інших двох фігурантів, а ще одному слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні будуть обрані запобіжні заходи ще двом підозрюваним у вчиненні хуліганських дій.

Нагадаємо, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали бійку. Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції.

Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту.

Згодом Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Двом хлопцям по 21 року, іншим – 17 та 18 років.

Як повідомлялося, Міністерство культури України рішуче засудило побиття на Львівщині артистів національного ансамблю «Гуцулія».

