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    Кримінал

    На Миколаївщині 14-річний підліток зґвалтував восьмирічного хлопчика

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    На Миколаївщині 14-річний підліток зґвалтував восьмирічного хлопчика

    Правоохоронці розпочали досудове розслідування

    У суботу ввечері, 29 лютого, У Южноукраїнську Миколаївської області 14-річний підліток зґвалтував восьмирічного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської області.

    Як зазначається, восьмирічний школяр повертався пізно ввечері додому, проте підійшовши до будинку він з’ясував, що загубив ключі. У зв’язку з цим дитина вирішила пройтися у зворотному напрямку на пошукати загублену річ. Проте, прогулюючись вулицею, він побачив незнайомого і запитав у нього, чи не знаходив підліток зв’язку ключів. На що юнак відповів, що бачив ключі, після чого запропонував показати те місце, де нібито їх бачив.

    Згодом 14-річний підліток відвів дитину в безлюдне місце, де погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

    Після цього постраждалий, побачивши поряд дорослих, почав гукати про допомогу. Перехожі помітили хлопчика, викликали поліцію та утримували 14-річного ґвалтівника до приїзду поліції.

    Через деякий час прибули правоохоронці та затримали зловмисника.

    Наразі відомості про інцидент були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 152 ККУ «Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про повідомлення підлітку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, столична поліція затримала ґвалтівника.

    Як повідомлялося, на Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку.

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