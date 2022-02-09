На Прикарпатті поліція звільнила 50 викрадених людей, яких силоміць «лікували»

На Прикарпатті викрили чотири «реабілітаційні центри», де примусово утримували 50 людей

Організаторам «реабілітаційних центрів» загрожує до десяти років позбавлення волі

На Прикарпатті правоохоронці викрили чотири незаконні «реабілітаційні центри», де під виглядом надання медичної допомоги від алко- та наркозалежності незаконно утримували 50 людей. За курс реабілітації родичі хворих змушені були платити до 10 тис. грн. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Івано-Франківської області.

Поліцейські затримали чотирьох організаторів та звільнили людей.

За версією слідства, організатор та троє спільників створили та забезпечували функціонування закладів закритого типу під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежностей.

«Вони викрадали хворих та примусово утримували в умовах ізоляції протягом тривалого часу, а їх родичам повідомляли неправдиву інформацію про лікування та умови утримання у «реабілітаційних центрах». За «лікування» хворого вони отримували від семи до десяти тисяч гривень на місяць. При цьому до людей застосовували погрози та психологічне насильство», – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування правоохоронці провели 4 обшуки у приміщеннях, з яких звільнили 50 людей, вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, документацію, лікарські засоби та 2 автомобілі. Чотирьох організаторів так званих «реабілітаційних центрів» затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 січня 2021 у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Ще один чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.