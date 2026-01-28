Головна Світ Політика
Трамп про вбивство медбрата в Міннеаполісі: Мені не подобається, що він мав зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп про вбивство медбрата в Міннеаполісі: Мені не подобається, що він мав зброю
Президент США заявив, що рівень злочинності в штаті Міннесота значно знизився
скриншот з відео DWS News

Глава Білого дому назвав загибель медбрата Алекса Претті «прикрим інцидентом»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав «прикрим інцидентом» загибель медбрата Алекса Претті в Міннеаполісі під час рейдів Міграційної та митної служби США (ICE). За словами Трампа, той не мав носити з собою зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Глава Білого дому сказав, що не чув, аби його радник Стівен Міллер називав Претті терористом чи вбивцею. Однак американський лідер сказав, що загиблий не мав носити зброю.

«Зрештою, всі тут вважають це дуже прикрим інцидентом. Гаразд? Всі, якщо ви не дурні, вважають це дуже, дуже прикрим інцидентом. Мені не подобається, що він мав зброю. Мені не подобається, що у нього було два повністю заряджені магазини. Це дуже погано. І попри це, я б сказав, що це дуже прикрий інцидент», – пояснив він.

Президент США також додав, що рівень злочинності в штаті Міннесота, де й загинув Претті, значно знизився, тому що «ми вивезли тисячі злочинців з Міннесоти».

Алекс Претті був вбитий агентами імміграційної служби США
Алекс Претті був вбитий агентами імміграційної служби США
фото: Reuters

Нагадаємо, 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Як повідомляє CNN, чергова трагедія в Міннесоті, де внаслідок дій федеральних агентів загинув громадянин США, демонструє, що жорстка лінія адміністрації Дональда Трампа вийшла далеко за межі звичайної боротьби з нелегальною міграцією.

До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з результатами опитування, яке проходило з 23 січня по 25 січня, наразі лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в питанні імміграції, що на 2% менше, ніж на початку цього місяця, а 53% – не схвалюють. Імміграція була найяскравішою сторінкою популярності Трампа в перші тижні після його інавгурації в січні минулого року: в лютому 50% американців схвалювали його політику, а 41% – не схвалювали.

Теги: США Дональд Трамп вбивство протест

