Справа Ірини Фаріон: суд переніс засідання через відсутність адвокатів Зінченка (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Справа Ірини Фаріон: суд переніс засідання через відсутність адвокатів Зінченка (відео)
Львівський суд переніс слухання у справі Ірини Фаріон на 22 січня 2026 року
фото: Укрінформ

Обвинувачений В’ячеслав Зінченко долучився до засідання у справі вбивства Ірини Фаріон по відеозв’язку

14 січня у Шевченківському районному суді Львова мало відбутися засідання щодо справи про вбивство Ірини Фаріон. Однак у залі суду не з’явився обвинувачений В’ячеслав Зінченко та його адвокати. Про це повідомляють журналісти «Суспільного», передає «Главком».

Відомо, що засідання все ж таки почалося, однак на нього прийшли лише прокурор Дмитро Петльований, донька Ірини Фаріон Софія Особа та її адвокатка Наталія Романик. Водночас обвинувачений В’ячеслав Зінченко доєднався до засідання за допомогою відеозв’язку. Проте його адвокати не з’явилися на засіданні взагалі.

З’ясувалося, що адвокат обвинуваченого Вороняк перебуває на лікарняному, тому засідання мало пройти без нього. З таким же клопотанням до суду звернувся адвокат, на прізвище Сулима, який повідомив, що не може бути присутнім через хворобу.

Відомо, що В’ячеслав Зінченко був не проти участі у засідання по відеозв’язку, але попросив перенести його через відсутність своїх адвокатів. Тому суд прийняв рішення про перенесення слухання на 22 січня 2026 року.

Нагадаємо, що у четвер, 8 січня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку – арешт без права внесення застави строком на 60 діб, до 9 березня 2026 року включно. Тоді стало відомо, що наступне засідання відбудеться 14 січня о 10:30. Тоді заслухають експертів та докази сторони захисту.

Раніше «Главком» писав про те, що з’явилися нові докази вини Зінченка. Про це стало відомо на черговому слуханні у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

