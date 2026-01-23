Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Рівненщині викрито схему незаконного вивезення мобілізованих з полігону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині викрито схему незаконного вивезення мобілізованих з полігону
Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів
фото: ДБР

Вартість «послуги» зазвичай становила $3 тис.

Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативного командування «Захід» затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на Рівненщині. За даними слідства, він організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Одному з мобілізованих, який прибув до навчального центру для проходження підготовки інструктор запропонував допомогти залишити територію полігону. «Вартість» повернення додому становила $3 тис. За домовленістю, $1 тис. чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, ще $2 тис. – його мати після вивезення сина з навчального центру», – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів – $1 тис.

За попередніми даними, фігурант діяв не самостійно. Слідство встановило, що з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків системно вивозили з полігону за гроші. Вартість такої «послуги» зазвичай становила $3 тис., однак могла зростати залежно від фінансових можливостей так званих клієнтів. Для незаконного вивезення військовослужбовців використовували підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадових осіб вищого військового рівня.

Слідство триває. Працівники ДБР перевіряють інших співробітників навчального центру, а також цивільних осіб, які могли бути причетні до організації цієї схеми. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України – організація дезертирства в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

До слова, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок колишньому в’язню, який отримав шанс на волю через службу в ЗСУ, але втік дорогою на полігон.

Теги: Рівненщина ДБР мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
21 сiчня, 11:32
У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
20 сiчня, 16:19
Правоохоронці задокументували понад 20 видаків одержання неправомірної вигоди
СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині
16 сiчня, 12:10
Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній на тендерах
Викрито змову двох компаній на тендерах із закупівлі обладнання для шкільних їдалень
15 сiчня, 16:33
Зеленський зробив заяву про оновлення ДБР
Зеленський анонсував оновлення ДБР
2 сiчня, 15:07
Ексголовком ЗСУ розповів, як вирішити питання з мобілізацією
Ексголовком ЗСУ розповів, як вирішити питання з мобілізацією
25 грудня, 2025, 16:20
На передовій не вистачає бійців
«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му
23 грудня, 2025, 20:16
В інтервʼю «Главкому» омбудсменка розповідала, що Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними до служби
Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
23 грудня, 2025, 15:55
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
23 грудня, 2025, 14:25

Кримінал

На Рівненщині викрито схему незаконного вивезення мобілізованих з полігону
На Рівненщині викрито схему незаконного вивезення мобілізованих з полігону
БЕБ розпочала розслідування проти деяких телеграм-каналів «мільйонників»
БЕБ розпочала розслідування проти деяких телеграм-каналів «мільйонників»
НАБУ вилучило понад $850 тис. під час обшуків на Волинській митниці
НАБУ вилучило понад $850 тис. під час обшуків на Волинській митниці
Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи
Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи
Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)
Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua