У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі

За словами речниці Нацполіції, стрільця було затримано

Сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Національної поліції Юлію Гірдвіліс, яку цитує «РБК-Україна».

На місце події прибули спецпризначенці. Зазначається, що чоловіка, який здійснив кілька пострілів, було затримано. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.

Фото затриманого стрільця публікують місцеві пабліки фото з соцмереж

Як повідомила речниця Головного управління Національної поліціїу Львівській області, чоловік стріляв у себе вдома з револьвера типу Флобер – це не бойова зброя.

До слова, 16 квітня в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який відкрив вогонь під час занять. Дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.

Правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт.