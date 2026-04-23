Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина у Львові сталася в одній із багатоповерхівок
фото з соцмереж

За словами речниці Нацполіції, стрільця було затримано

Сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Національної поліції Юлію Гірдвіліс, яку цитує «РБК-Україна».

На місце події прибули спецпризначенці. Зазначається, що чоловіка, який здійснив кілька пострілів, було затримано. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.

Фото затриманого стрільця публікують місцеві пабліки
фото з соцмереж

Як повідомила речниця Головного управління Національної поліціїу Львівській області, чоловік стріляв у себе вдома з револьвера типу Флобер – це не бойова зброя.

До слова, 16 квітня в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який відкрив вогонь під час занять. Дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.

Правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт.

Теги: Національна поліція України Львів стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»
Новини

Прес-релізи

21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua