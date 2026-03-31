НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці

Тимур Міндіч вважає, що в разі повернення в Україну суд призначить йому заставу, яку він «не зможе зібрати»

Клопотання вже два тижні перебуває в Офісі генпрокурора без підпису

Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю головного детектива у справі Олександра Абакумова.

За словами Абакумова, всі необхідні документи вже передано до Офісу генпрокурора. «Ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції», – наголосив він.

Детектив зазначив, що клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Абакумов пояснив, що процедура екстрадиції з Ізраїлю є складною та потребує значного обсягу матеріалів. «Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована», – сказав він. За його словами, для розгляду питання ізраїльській стороні фактично необхідно надати матеріали всього кримінального провадження.

Нагадаємо, що фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу».

До слова, родина очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача, який фігурує у так званих «плівках Міндіча», володіє нерухомістю під Києвом, квартирою у столичному ЖК та дорогими автомобілями, оформленими на родичів. За даними журналістів, сам Ткач офіційно задекларував лише стару квартиру на Позняках, автомобіль Mitsubishi Outlander і земельну ділянку в селі Ходосівка під Києвом.