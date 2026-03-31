НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
Тимур Міндіч вважає, що в разі повернення в Україну суд призначить йому заставу, яку він «не зможе зібрати»
скріншот з відео УП

Клопотання вже два тижні перебуває в Офісі генпрокурора без підпису

Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю головного детектива у справі Олександра Абакумова.

За словами Абакумова, всі необхідні документи вже передано до Офісу генпрокурора. «Ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції», – наголосив він.

Детектив зазначив, що клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Абакумов пояснив, що процедура екстрадиції з Ізраїлю є складною та потребує значного обсягу матеріалів. «Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована», – сказав він. За його словами, для розгляду питання ізраїльській стороні фактично необхідно надати матеріали всього кримінального провадження.

Нагадаємо, що фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу».

До слова, родина очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача, який фігурує у так званих «плівках Міндіча», володіє нерухомістю під Києвом, квартирою у столичному ЖК та дорогими автомобілями, оформленими на родичів. За даними журналістів, сам Ткач офіційно задекларував лише стару квартиру на Позняках, автомобіль Mitsubishi Outlander і земельну ділянку в селі Ходосівка під Києвом.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора екстрадиція Тимур Міндіч Операція «Мідас»

Читайте також

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
6 березня, 18:41
Слідство готує до допиту співочого ректора Михайла Поплавського
Юний орел: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського? Тема дня
27 березня, 21:50
Миронюку продовжили арешт, проте зменшили заставу
Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку
5 березня, 16:00
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув Україну у серпні 2024 року
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа
5 березня, 14:13
Три чверті підозр у таких провадженнях отримують працівники поліції
Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику
6 березня, 18:52
Справу розглядатиме Печерський райсуд
Міндіч пішов судом проти нардепа Железняка (документ)
9 березня, 12:36
Тимур Міндіч виставив символічну суму моральної компенсації – 200 грн
Міндіч проти Железняка. Прописка нардепа внесла несподівані зміни у справу
15 березня, 20:59
Зловмисники налагодили повний цикл наркобізнесу
На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну
Вчора, 09:40
Керівника Рівненської АЕС викрили у справі з маєтком і автівками
Родина керівника Рівненської АЕС має маєток під Києвом та автопарк BMW – розслідування
Сьогодні, 10:52

УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння: що відомо
УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння: що відомо
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов'янську: є поранені
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи
Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи
Ремонт залізниці: які поїзди змінять маршрут
Ремонт залізниці: які поїзди змінять маршрут
Якою буде погода на Вербну неділю? Прогноз синоптикині
Якою буде погода на Вербну неділю? Прогноз синоптикині

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
