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Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив
У вбивстві Ірини Фаріон була дуже зацікавлена Росія, вважає Юрій Сиротюк
Скріншот

Сиротюк вважає, що кожен хейтер мовознавиці натискає на курок

У фізичному знищенні української патріотки Ірини Фаріон стовідсотково була зацікавлена Росія, залюбки підтримавши тих, хто заряджав зброю. А ось вистрілити з неї міг хто завгодно, навіть молода людина, у якої відсутні чи спотворені моральні принципи. Про це «Главкому» розповів головний сержант роти вогневої підтримки П’ятої окремої штурмової бригади, заступник голови ВО «Свобода» Юрій Сиротюк.

Військовий зазначив, що у будь-якій справі, крім виконавця, маючи на увазі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, також є замовники, організатори, ініціатори злочину. Тому ті, хто доклався до брутальної кампанії проти політичної та громадської діячки, так чи інакше винні в тому, що сталося, вважає він.

«Ті, хто підтримав цю кампанію, і скерував руку вбивці. А чи була в цьому зацікавлена Росія? Сто відсотків. Вона залюбки підтримала тих, хто зводив курок. А спустити його міг хто завгодно», – припускає представник ВО «Свобода».

Він не виключає, що подібний злочин цілком могла зробити молода людина, адже діти, граючись на комп'ютерах, спокійно відрізають голови тощо.

«І якщо моральні категорії – не вбий, не вкради тощо – при цьому відсутні, то хтось з цих юнаків може одного разу постріляти й у реальному житті. Перезапустити, так би мовити, гру», – зауважив Юрій Сиротюк. 

В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю
В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю
Фото: з відкритих джерел

Самого чоловіка звістка про вбивство Ірини Фаріон застала у той час, коли військовий був у короткостроковому відрядженні в Києві. І хоча він до того усю ніч був у дорозі, взяв сім'ю, знову сів за кермо та поїхав до Львова, де побачив, за його словами, «потужну суспільну демонстрацію».

«Була величезна кількість молодих людей, в основному – дівчат. Це були ті молоді ірини фаріон, які теж стали на захист української мови. Тобто якщо хтось думав, що прапороносця вб'ють і армія розбіжиться, то отримав зворотний ефект», – висловив переконання Юрій Сиротюк.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.

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Теги: Ірина Фаріон Юрій Сиротюк вбивство Львів Свобода

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