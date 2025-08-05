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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати підліток отримав тяжкі травми

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати підліток отримав тяжкі травми
У Мукачівському районі внаслідок вибуху гранати тяжко травмувався 16-річний хлопець
фото з відкритих джерел

Хлопець перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у вкрай важкому стані

У понеділок вночі, 4 серпня, правоохоронці отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію 16-річного мешканця Мукачівського району з тяжкими травмами, отриманими внаслідок вибуху невідомого предмету. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Закарпаття.

Слідчо-оперативна група встановила, що неповнолітній, перебуваючи у бабусі, на присадибній ділянці будинку самостійно висмикнув чеку з гранати, привівши у дію вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації правої верхньої та нижньої кінцівок. Його госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві, він перебуває в реанімаційному відділенні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ст. 128 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та необережне тяжке тілесне ушкодження.

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати підліток отримав тяжкі травми фото 1

У коментарі «Суспільному» завідувач ортопедо-травматологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Юрій Дем'ян розповів, що хлопець потрапив до медзакладу у вкрай важкому стані з повною травматичною ампутацією правої кисті, частковою — правої стопи, з великим дефектом кісток і м’яких тканин правої гомілки, відкритим вогнепальним переломом плечової кістки, дефектом м’яких тканин та пошкодженням плечової артерії в аксилярній ділянці, тобто дуже високо. Також виявлено пошкодження, відкриті рани й дефекти тулуба, грудної клітки, шиї та лівої нижньої кінцівки.

За словами лікаря, було проведено ампутацію правої кисті та сформовано куксу. Також виконано ампутацію правої нижньої кінцівки на рівні гомілки, здійснено дебридменти і прошито артерію. Окрім того, хлопець готувався до ампутації лівої верхньої кінцівки. Його стан залишається вкрай важким.

Нагадаємо, на Київщині дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла гранату. Подія сталася у селі Озера Бучанського району.

Також «Главком» писав, що у Харкові п'яний чоловік кинув ручну гранату в салон автомобіля, внаслідок чого травмувався водій. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

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Теги: Закарпаття граната поліція діти вибух

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