Нардепка Скороход прийшла на допит до НАБУ

Нардепка підозрюється у підбурюванні до надання хабаря

Сьогодні, 8 грудня, народна депутатка Ганна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нардепка підозрюється у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із чинним народним депутатом, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тисяч.