Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Зарплата» для Галущенка. Слідчі підрахували, яку суму коштів перерахувало угруповання Міндіча ексміністру енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Зарплата» для Галущенка. Слідчі підрахували, яку суму коштів перерахувало угруповання Міндіча ексміністру енергетики
Антикорупційні органи підозрюють Германа Галущенка в участі в злочинній організації під орудою бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана
фото: Суспільне

Переказ грошей відбувся зі столичного злочинного «бек-офісу» до Швейцарії, де проживає родина Германа Галущенка

У справі підозрюваного міністра енергетики, а потім юстиції у 2020-2025 роках Германа Галущенка з’явилися нові подробиці. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка».

Під час судового розгляду щодо запобіжного заходу Галущенку прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповів, що протягом грудня 2020 – червня 2025 року до офісу злочинної організації Міндіча-Цукермана надійшло $112,5 млн. З цих коштів $9 млн було акумульовано Галущенку (у документах угрупування ексміністра маскували під псевдо Сігізмунд, окремі фігуранти називали його «професором») як «зарплата».

Перекидка грошей відбулася зі столичного злочинного «бек-офісу» до Швейцарії, де проживає родина Германа Галущенка. Слідство навело ряд безготівкових переказів:

  • 4 липня 2022 року – 372 тис. швейцарських франків;
  • 7 липня 2022 року – €388 тис.;
  • 21 липня 2022 року – €576 тис.;
  • 29 липня 2022 року – €500 тис.;
  • 3 серпня 2022 року – €504,5 тис.;
  • 29 серпня 2022 року – 564 тис. швейцарських франків;
  • 4 березня 2025 року – 400 тис. швейцарських франків.

Якщо перевести валюту у гривні, зауважив прокурор, то виходить понад 131 млн грн.

Крім того, НАБУ і САП за допомогою сприяння іноземних правоохоронців зуміли підтвердити цікаві фінансові проводки. А саме – за дорученням Германа Галущенка протягом 4 червня – 27 липня 2024 року  Івор Омсон організував поповнення карткового рахунку клієнта фонду на суму $30 тис. і €5 тис.

Додамо, що антикорупційні органи підозрюють колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка в участі в злочинній організації під орудою бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (про цих фігурантів «Главком» робив серію публікацій – читайте туттут і тут), а також у легалізації великої суми коштів, одержаних злочинним шляхом. За версією НАБУ і САП, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) з’явився фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». За створення фонду стояло угрупування, в яке входили вищеперелічені особи, у тому числі й Герман Галущенко. Керувати «інвестфондом» було доручено давньому знайомому фігурантів справи «Мідас» громадянину Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс Івору Омсону. За відомостями НАБУ, цей іноземець «на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом».

У матеріалах справи наведено слова, сказані Івором Омсоном під час спільної онлайн-наради з членами злочинного так званого «бек-офісу» Мінідіча-Цукермана: «Если у клиента есть ответ на вопрос, откуда и где заплатили налоги, это уже не наш клиент».

Як стверджує слідство, серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного Германа Галущенка. Для маскування було обрано Маршаллові Острови, на яких зареєстрували дві компанії, інтегровані у структуру трасту, створену у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній стали колишня дружина Галущенка Ольга Богданова та четверо дітей ексміністра. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

«Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та €2,4 млн видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби», – повідомили антикорупційні органи.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Запобіжний захід діє 60 діб. У разі внесення застави підозрюваний повинен виконувати низку обов'язків: без дозволу суду або органу досудового розслідування йому заборонено покидати межі Києва та області; також він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі «Мідас», зокрема, Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

Читайте також:

Теги: Герман Галущенко Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неформальне угруповування у владі, до якого входить нардеп Данило Гетманцев, після останніх кадрових пертурбацій розправило крила
Данило Гетманцев: «Слуга народу» повинна пляшку виставити НАБУ
2 лютого, 08:30
17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
«Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка Тема дня
Вчора, 22:55
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
12 лютого, 23:38
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
15 лютого, 12:42
Раніше НАБУ повідомило, що ексурядовця було затримано при спробі покинути територію України
Галущенко поскаржився до Антикорупційного суду на «незаконне затримання»
16 лютого, 17:36
Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026
Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026
16 лютого, 21:11
26 лютого 2015 року Герман Галущенко отримав атестат доцента
Справа «Мідас». Галущенко зробив важливе уточнення про плівки НАБУ
Вчора, 17:14
Справа «Мідас». Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру
Справа «Мідас». Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру
16 лютого, 08:08
Герман Галущенко підозрюється в участі в злочинній організації та легалізації коштів
Ексміністр Галущенко залишається у СІЗО. Але є важлива умова
Вчора, 19:23

Кримінал

«Зарплата» для Галущенка. Слідчі підрахували, яку суму коштів перерахувало угруповання Міндіча ексміністру енергетики
«Зарплата» для Галущенка. Слідчі підрахували, яку суму коштів перерахувало угруповання Міндіча ексміністру енергетики
Ексміністр Галущенко залишається у СІЗО. Але є важлива умова
Ексміністр Галущенко залишається у СІЗО. Але є важлива умова
Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»
Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»
Використовували паспорти померлих. На Львівщині викрито схему втечі чоловіків з України
Використовували паспорти померлих. На Львівщині викрито схему втечі чоловіків з України
Справа «Мідас». Галущенко зробив важливе уточнення про плівки НАБУ
Справа «Мідас». Галущенко зробив важливе уточнення про плівки НАБУ
Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссудді Тандиру зменшено заставу на 100 млн грн
Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссудді Тандиру зменшено заставу на 100 млн грн

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua