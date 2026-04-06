Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення

Вучич та Орбан заявили про спробу підриву газопроводу, який з’єднує Угорщину і Сербію

Сербські правоохоронці продовжують розслідування, а безпеку енергетичної інфраструктури в регіоні посилено

Президент Сербії Александр Вучич заявив про виявлення вибухівки поблизу газопроводу на кордоні з Угорщиною. Водночас у МЗС України заперечили будь-яку причетність до інциденту, пише «Главком».

За словами Вучича, неподалік населеного пункту Велебіт у Воєводині, за кількасот метрів від газопроводу «Балканський потік», знайшли два рюкзаки з вибухівкою та детонаторами. «Які могли загрожувати великій кількості людей і завдати значної шкоди постачанню газу до Сербії та Угорщини», – заявив він.

Президент Сербії також наголосив, що правоохоронці вже мають певну інформацію щодо можливих причетних. «Ми вважаємо, що знаємо, з якої групи особи, які мали здійснити останній крок із приведення вибухівки в дію. Намір полягав у тому, щоб надіслати політичний сигнал», – сказав Вучич.

Він додав, що обговорив ситуацію з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який у зв’язку з інцидентом скликав екстрене засідання Ради оборони.

Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на ситуацію та відкинув будь-які звинувачення на адресу України. «Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення», – зазначив він.

Він також додав: «Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині».

Наразі сербські правоохоронці продовжують розслідування, а безпеку енергетичної інфраструктури в регіоні посилено.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік».

Раніше повідомлялося, що Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе гарантувати енергобезпеку.