Незаконне нарахування «бойових». На Сумщині викрито схему майже на 2,6 млн грн

За даними слідства, посадовець організував незаконне нарахування військовослужбовцям додаткових виплат за нібито участь у бойових діях

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція викрили ще одну схему незаконного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ та Офіс генерального прокурора.

За матеріалами справи, до організації схеми причетний посадовець однієї з військових частин, який відповідав за роботу з учасниками бойових дій. Правоохоронці кажуть, що він безпідставно оформлював військовослужбовцям щомісячні доплати у розмірі 100 тис. грн та одноразові премії у 70 тис. грн, передбачені за безпосередню участь у бойових діях. В обмін на це – отримував значні «відсотки» від схеми.

«Насправді військові-отримувачі цих виплат не перебували у районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. Встановлено, що внаслідок таких дій п’ятьом військовослужбовцям безпідставно нарахували майже 2,6 млн грн «бойових», – йдеться в заяві.

Ексначальнику групи по роботі з учасниками бойових дій військової частини повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини злочину та вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн.