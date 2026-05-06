«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих

glavcom.ua
У Запоріжжі підозру отримав командир батальйону однієї з військових частин
На Львівщині полковник вимагав 50 тис. грн щомісяця, на Запоріжжі підполковник збирав до 200 тис. грн – інакше погрожував передислокацією або перевірками

Двох військових командирів затримали в один день – 6 травня – за організацію схем систематичних поборів з підлеглих. В обох випадках «бойові» виплати стали інструментом тиску: платиш – отримуєш, відмовляєш – їдеш на передову або чекаєш перевірок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини та Офіс генерального прокурора.  

Львівщина: 50 тис. грн щомісяця або передислокація

На Львівщині затримано начальника окремої бригади протиповітряної оборони у званні полковника. За даними слідства, він організував схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підлеглих: щомісяця вимагав 50 000 грн «відкату» за нарахування «бойових» виплат військовослужбовцям взводу ППО.

Відмовникам полковник погрожував використати службове становище: не підписувати документи на додаткові виплати або передислокувати на ділянки з інтенсивнішими бойовими діями. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність і затримали його після отримання 50 000 грн від підлеглого.

Фігуранта викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини спільно з оперативниками УСБУ у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Полковнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Запоріжжя: 200 тис. грн на місяць за «лояльне ставлення»

Паралельно у Запоріжжі підозру отримав командир батальйону однієї з військових частин на Запорізькому напрямку – підполковник. Йому інкримінують отримання хабарів, поєднане з вимаганням.

За даними слідства, підполковник організував схему регулярних поборів: керівники підпорядкованих підрозділів були змушені щомісяця передавати йому близько 200 тис. грн за так зване «лояльне ставлення» – уникнення перевірок, службових розслідувань і дисциплінарних покарань, які могли вплинути на виплату додаткових винагород бійцям.

Правоохоронці задокументували щонайменше два випадки отримання грошей. 4 травня зловмисника затримали на автопарковці біля одного із запорізьких супермаркетів під час отримання другого траншу – 200 тис. грн. Під час обшуку у нього виявили ще понад 114 тис. грн готівки. Загалом правоохоронці зафіксували отримання неправомірної вигоди на суму 400 тис. грн.

Слідчі провели вісім обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях – за місцем дислокації підрозділу, за адресами проживання та в транспорті підозрюваного. Вилучено готівку на суму понад 1,6 млн грн у перерахунку, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про тримання підозрюваного під вартою та відсторонення від посади.

Нагадаємо, схожі схеми побори з підлеглих вже фіксувалися у 110-й бригаді: там командир групи матеріального забезпечення разом із заступником комбрига організував систему, за якою військові платили за право не з'являтися на службу. Фігурантам загрожувало до 12 років ув'язнення.

До слова, «Главком» писав про справу заступника командира 58-ї мотопіхотної бригади, якого затримали на «гарячому» під час отримання хабаря. Це стало ще одним свідченням системної проблеми корупції у військовому середовищі. 

