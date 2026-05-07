«Моя батьківщина – СРСР». Екснардеп Мураєв отримав нову підозру

Слідство зафіксувало: Євгеній Мураєв виправдовував агресію РФ через YouTube та Telegram

Колишній народний депутат та лідер нині забороненої проросійської партії «Наші» Євгеній Мураєв отримав нову підозру від Служби безпеки України. Слідчі інкримінували йому системне поширення російської пропаганди та заклики до повалення української влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст самої підозри від 6 травня.

У документі йдеться, що кримінальне провадження відкрили за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну влади, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України.

За даними слідства, Мураєв «зайняв антиукраїнську позицію та підтримує дії держави-агресора». СБУ зазначає, що він поширював російські наративи через інтерв’ю, соцмережі та Telegram-канал.

Зокрема, не пізніше 18 січня 2025 року колишній нардеп дав інтерв'ю YouTube-каналу «Immigrant TV». Під час розмови Мураєв назвав Майдан 2014 року «неконституційним переворотом», а війну на Донбасі – «громадянською». Серед його висловлювань – і заява «моя батьківщина СРСР», і тези про те, що саме Захід «втягнув Росію у конфлікт».

Також Мураєв називав події після Майдану «державним переворотом». У тексті підозри наведено цитати, де він фактично повторює кремлівські тези про «зовнішнє управління» Україною та вплив США.

Зокрема, слідчі цитують слова екснардепа про те, що «усі територіальні втрати» України є наслідком подій, «запущених на користь США». У підозрі наведено його заяву про те, що тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов нібито «розв’язав війну з частиною власного народу».

Окрему увагу СБУ приділила висловлюванням Мураєва щодо повалення влади. У підозрі виділяють його слова про те, що «кодло, що узурпувало владу, має скинути озброєний народ України». Також він заявляв, що війна триватиме «поки Зеленський не покладе в землю останнього солдата».

Слідчі вважають, що такими заявами Мураєв не лише виправдовував агресію РФ, а й підбурював до дестабілізації ситуації в Україні.

Правоохоронці оголосили підозру Мураєву по декількох частинах статті 436-2 КК України

Крім того, у матеріалах справи згадується Telegram-канал «Мураев», який, за даними СБУ, екснардеп використовував для поширення проросійських меседжів. Слідство вважає, що через нього він планував і надалі просувати тези про «громадянський конфлікт» в Україні.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика та колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Причиною стало систематичне поширення проросійської пропаганди та дезінформації, що суперечить політиці платформи.

У ЦПД зазначали, що Мураєв уже створив резервний канал, однак, за прогнозами експертів, і його можуть заблокувати найближчим часом.

Блокування акаунтів відбулося на тлі того, що Євгеній Мураєв перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони. Крім того, він є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.