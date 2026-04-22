Ексголова СБУ Малюк після відставки вперше показався на публіці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Василя Малюка помітили в Києві на показі фільму
фото: Viktor Shlinchak/Facebook

Експосадовця зазнімкували під час розмови з Віталієм Кличко

Колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка помітили на публічному заході. Експосадовець відвідав допрем’єрний показ фільму «Кіллхаус». Цією новиною поділився у своєму блозі засновник Інституту світової політики та журналіст Віктор Шлінчак. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

За словами Віктора Шлінчака, на заході Василь Малюк з’явився в гарному настрої та мав енергійний вигляд. Також Малюк привернув до себе чимало уваги, адже присутні хотіли сфотографуватися з ексголовою СБУ. Як стверджує журналіст, Малюк навіть «створив конкуренцію» Кличку, з яким теж хотіли зробити фото.

«Учора вперше з моменту відставки ексголова СБУ Василь Малюк зʼявився на публіці, виглядав енергійно. Це було на допрем’єрному показі екшн-фільму «Кіллхаус». Захід був організований Третім штурмовим корпусом. Малюк став мало не зіркою, до якого була черга сфотографуватись», – йдеться в повідомленні.

Віктор Шлінчак розповів, як Василь Малюк відідав показ фільму «Кіллхаус»
Віктор Шлінчак розповів, як Василь Малюк відідав показ фільму «Кіллхаус»
фото: Viktor Shlinchak/Facebook

Також на заході показався мер Києва Віталій Кличко, якого зазнімкували під час розмови з Василем Малюком. Крім Малюка та Кличка, на показ фільму прийшло чимало відомих людей, бізнесменів та військових.

До слова, у згаданому фільмі «Кіллхаус» знявся і сам Василь Малюк. Зокрема, ексголову СБУ показали в останніх кадрах стрічки. Разом із ним у фільмі можна побачити керівника Офісу президента Кирила Буданова та ексдепутата, військового Андрія Білецького.

Ексголова СБУ Малюк після відставки вперше показався на публіці (фото) фото 1
фото: Viktor Shlinchak/Facebook

«А на прикінцевих кадрах – реальний Малюк, Буданов і Білецький. Кадри гарні, цікаві ракурси, зйомки, гра акторів теж непогана, екшн був, а от тексти сорі, я б, можливо, трохи відредагував вже вибачайте за субʼєктивне редакторське бурчання. Але то таке – є принцип – якщо щось не сподобалось – зроби краще. Такого фільму про війну у нас ще не було. Сходіть – не пошкодуєте. Правда, не гарантую, що цього разу поряд з вами сидітимуть віпи», – додав Віктор Шлінчак.

Нагадаємо, 5 січня 2026 року очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. «Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – повідомив Малюк. 

Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.

