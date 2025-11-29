Чоловік отримав повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина

Чоловік отримав повістку і у серпні повинен був прийти до ТЦК, проте не зробив цього

Житель Житомирщини відмовився від мобілізації після того, як нібито дві військові частини його не взяли на службу

У Житомирській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, чоловік отримав повістку і у серпні повинен був прийти до ТЦК, проте не зробив цього.

На суді житель Житомирщини провину визнав. Він зазначив, що перебуває на лікуванні як наркозалежний. Чоловік наполягав, що «ВЛК він пройшов за п’ять хвилин». Тоді його возили у військові частини Чернігова та Житомира, проте там його відмовлялись брати на службу. Чоловік також зазначав, що в нього трапляються епілептичні напади, тому він боїться за життя побратимів. Проте у ТЦК йому дали чергову повістку і заявили, що його «возитимуть по частинах, поки кудись не візьмуть на службу». Тоді він вирішив ухилитись від призову.

Суд встановив, що у чоловіка дійсно є «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, синдром залежності». Проте він придатний для служби в окремих підрозділах.

Жителя Житомирщини визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до трьох років позбавлення волі. Також він повинен заплатити 1700 грн штрафу.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

