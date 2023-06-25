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У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч
Бійці ПВК «Вагнер» разом із Пригожиним залишили захоплений раніше штаб в Ростові
фото з відкритих джерел

Бійці ПВК «Вагнер» разом із Пригожиним у повному складі залишили захоплений раніше штаб в Ростові

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та його бойовики виїхали зі штабу Південного військового округу в Ростові, який захопили напередодні. В Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

«Вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові 

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та його бойовики виїхали зі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який захопили напередодні. Відповідне відео оприлюднив пропагандистський ресурс «РИА Новости».

Як розповів агентству очевидець, сам Пригожин теж залишив штаб ПВО разом із «вагнерівцями».

Видання зазначає, що після цього в штабі ПВО відновили пропускний режим.

Пожежа на промисловому підприємстві в Білгородській області

В Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій, що спричинило «невелику пожежу».

«Постраждалих нема. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків», - написав Гладков.

Російські окупанти у Бердянську вбили підлітка

Окупаційна влада Запорізької області заявила про «ліквідацію двох терористів» в Бердянську. Один з них - це 16-річний підліток Тигран Оганесян. Про це йдеться в публікації колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

За його словами, приблизно о 19:00 двоє осіб «відкрили вогонь з автоматів» на міській набережній.

«Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористи були блоковані та знищені», - сказав Рогов.

Він повідомив, що один з них - це Тигран Оганесян, 16-річний підліток, якого раніше окупанти затримували за проукраїнську позицію. 

Білий дім провів нараду щодо ситуації в Росії

В адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

«Команда з питань національної безпеки поінформувала сьогодні президента Байдена і віцепрезидента Гарріс про останні події в Росії», - зазначили в адміністрації.

До наради долучилися радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Крім того, були присутні директор Національної розвідки Евріл Гейнс, директор ЦРУ Вільям Бернс, а також постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вибух у Запоріжжі

Вночі, 25 червня, в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент «Суспільне».

Інформація про вибух була опублікована о 2:33, згодом в Повітряних силах закликали містян не виходити з укриттів.

США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер»

Державний департамент Штатів вирішив відкласти заплановане введення санкцій проти «золотого бізнесу» ПВК «Вагнер» в Африці через побоювання опинитися на боці Путіна. Про це повідомляє WSJ із посиланням на джерела.

За словами джерел, Державний департамент США планував 27 червня, оголосити про нові санкції щодо «вагнерівців» через їхні дії в Африці, зокрема «золотий бізнес», який ПВК створила в Центральноафриканській Республіці.

Проте, як повідомляється, США планують відкласти нові санкції.

«Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік», – цитує WSJ слова поінформованого джерела.

Теги: окупанти санкції Ентоні Блінкен Євген Пригожин

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