Цукерман прокоментував звинувачення НАБУ у схемі розкрадання «Енергоатому»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Цукерман заявив, що готовий повернутись в Україну, коли настане відповідний час
Цукерман фігурує в матеріалах слідства під псевдонімом «Шугармен»

Бізнесмен Олександр Цукерман відкинув звинувачення НАБУ та САП щодо його участі у схемі розкрадання «Енергоатому» для проєкту «Схеми». У коментарі журналістам він заявив, що всі звинувачення є «брехнею», пише «Главком».

У розмові Цукерман сказав, що не налаштований спілкуватися, але все ж коротко відповів на питання про підозру в корупції.

На питання про можливе повернення до України, бізнесмен відповів: «Коли буде час, я із задоволенням повернусь. Це моя Батьківщина». Проте він не підтвердив своє місцеперебування.

На запитання, чи він перебуває в Ізраїлі, сказав: «Немає значення». 

Зауважимо, НАБУ оголосило Цукермана співорганізатором злочинної схеми разом з бізнесменом і співзасновником студії «Квартал-95»Тимуром Міндічем. Цукерман фігурує в матеріалах слідства під псевдонімом «Шугармен».

Варто зазначити, що уряд вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції запровадити персональні обмеження проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував санкції РНБО щодо фігурантів плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Читайте також:

