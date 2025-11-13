Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас». За двох працівниць «бек-офісу» внесено заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Операція «Мідас». За двох працівниць «бек-офісу» внесено заставу
Людмила Зоріна (ліворуч) та Леся Устименко на судовому засіданні
колаж: glavcom.ua

Кошти за фігуранток внесла новостворена фірма зі статутним капіталом в 1 тис. грн

За Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, які є фігурантками справи про корупцію в «Енергоатомі» було внесено 25 і 12 млн грн відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

За обох фігуранток корупційної справи заставу внесла компанія «Вангар». Підозрювані, ймовірно, вийдуть зі слідчого ізолятора завтра, 14 листопада. І Устименко, і Зоріна будуть носити електронні браслети, здадуть закордонні паспорти та не зможуть залишати Київ.

За словами журналістів, «Вангар» – це київська компанія зі статутним капіталом в тисячу гривень, створена в травні цього року. За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Зазначений основний вид діяльності – «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».

Розслідувачі не змогли додзвонитися директору та бенефіціару компанії Анатолію Соболю. Жінка, яка значиться його дружиною, відповіла телефоном, що «не знає такого чоловіка». Син власника компанії вислухав запитання щодо внесення застави за підозрюваних Зоріну та Устименко й відповів, що не розуміє, про кого йдеться, після чого кинув слухавку.

Сторінка в соцмережах директора та бенефіціара компанії, яка внесла заставу за фігуранток плівок НАБУ
Сторінка в соцмережах директора та бенефіціара компанії, яка внесла заставу за фігуранток плівок НАБУ
фото: Схеми

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до працівників «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко, Людмили Зоріної та Ігоря Фурсенка на псевдо Рьошик.

