МЗС прокоментувало заяви Орбана про корупцію в Україні

За словами Тихого, Орбан читає лекції Україні про корупцію, хоча сам вплутаний у такі ж скандали

Угорський премʼєр заявляв, що його країна не надсилатиме гроші Україні через проблеми з корупцією

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про корупцію в Україні. Про це повідомляє «Главком» на допис посадовця.

Глава угорського уряду стверджував, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос.

«Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую», – прокоментував заяву Орбана Тихий.

Нагадаємо, Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка».

«Міністерка енергетики вже подала у відставку, а головний підозрюваний покинув Україну. І саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків – щоб те, що не витрачають на фронті, розкрадала воєнна мафія. Божевілля. Дякуємо, але ми в цьому участі не беремо. Гроші угорців ми не відправляємо в Україну», – йдеться в повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.