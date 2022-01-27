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    Лікарі розповіли про стан постраждалих у стрільбі на «Південмаш»

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    Головний лікар лікарні Сергій Риженко - Лікарі розповіли про стан постраждалих у стрільбі на «Південмаш»
    Головний лікар лікарні Сергій Риженко
    фото: скріншот із відео

    Найтяжчи пацієнти Ігор і Жанна, в них кілька поранень

    У Дніпрі в лікарні Мечникова провели операції нацгвардійцям, яких розстріляв їхній товариш по службі Артемій Рябчук. Про це повідомляє «Дніпро обласний».

    Наразі у лікарні ім. Мечникова перебувають четверо поранених. Найважчий пацієнт – Ігор. Хлопець отримав декілька важких поранень. Зараз хлопець у реанімації.

    Також з переломом стегна доправили 22-річного Владислава. Лікарі дістали з ноги пораненого пулю. За словами медиків, куля дивом не зачепила стегнову артерію.

    Третій пацієнт отримав поранення середньої тяжкості.

    З важкими пораненнями у лікарні перебуває 22-річна дівчина Жанна. Вона втратила багато крові та перебуває у край важкому стані. Медики роблять все можливе, щоб врятувати їй життя.

    Ще один поранений перебуває у лікарні № 16.

    Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

    Також, Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі.

    Нещодавно стали відомі імена загиблих людей внаслідок стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі.

    Читайте також: Хто такий Артем Рябчук, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі (фото, відео)
    Теги: трагедія Дніпро лікар вбивство поліція злочин злочинець солдат час
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    Лікарі розповіли про стан постраждалих у стрільбі на «Південмаш»