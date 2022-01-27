Розстріл у Дніпрі: стали відомі імена загиблих

20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

Стали відомі імена загиблих людей внаслідок стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі. Нацгвардієць розстріляв чотирьох військових та цивільну. Ще п'ятеро людей – поранені. На сайті Нацгвардії опублікували імена загиблих.

Хто загинув:

старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (НГУ);

молодший сержант Драган Олександр Олександрович (НГУ);

старший солдат Левковський Артем Володимирович (НГУ);

солдат Черник Леонід Леонідович (НГУ);

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

Також, Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі.