Орбан поскаржився Рубіо на Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Премʼєр Угорщини (праворуч) провів зустріч із державним секретарем США
фото: Віктор Орбан

Глава угорського уряду заявив, що український президент та Україна «будуть активними гравцями» на майбутніх виборах в Угорщині

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна фінансує його опонентів на парламентських виборах. Він запевнив, що Києву «не байдуже, як пройдуть вибори». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

«Для українців не байдуже, як вирішаться вибори, тому вони й вирішили взяти участь у кампанії. Ми виходимо зі здорового глузду, нас це не повинно дивувати. Український президент та Україна будуть активними гравцями на цих виборах, ми також повинні перемогти їх», – сказав глава угорського уряду на пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо.

За словами Орбана, українцям не байдуже, як на виборах у квітні проголосують угорці. Він вважає, що Київ бере участь у кампанії «з усією силою та озброєнням». «Ми знаємо, що вони фінансують наших опонентів, ми знаємо, як це відбувається», – стверджує Орбан.

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.

У січні повідомлялося, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Згідно з дослідженням, проведеним у період з 19 по 24 січня, партію «Тиса» готові підтримати 49% виборців. У листопаді цей показник становив 47%. Водночас правляча партія «Фідес» має 39% підтримки, що на один відсотковий пункт більше, ніж у листопаді.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну у нібито спробах вплинути на формування угорського уряду, заявляючи про втручання у внутрішньополітичні процеси країни.

Теги: Марко Рубіо Віктор Орбан Угорщина вибори

