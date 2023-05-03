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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

Яка небезпека йтиме від росіян після нашої Перемоги

glavcom.ua
Для нашого збереження і розвитку ми маємо максимально обірвати з росіянами все, що тільки можна
фото з відкритих джерел

Рашисти розраховують на притаманну нам щирість і дружність

Попереду нас чекає ще одне випробування, коли переможені і принижені росіяни будуть масово демонструвати свою лояльність до України. Кожен з них згадає про частку української крові, про пращура козака або про те, як заспівувалися підмосковними вечорами «ой у вишневому садку». Вони будуть вчити українську і декламуватимуть Шевченка. Усе заради того, щоб отримати шанс залишитися поруч з нами. Це точно буде після їхньої поразки, бо вони здатні існувати лише у двох режимах – агресивного домінування і ницого підпорядкування. Режим рівноправного співіснування у них не «прошивається».

Їхній розрахунок буде на добре українське серце, на притаманну нам щирість і дружність. Все для того, щоб ми розм‘якли і дозволили їм залишатися поруч з нами.

Є небезпека, що це може справити враження на багатьох з нас. Цей трюк у них може вийти.

Для нашого збереження і розвитку ми маємо максимально обірвати з ними все, що тільки можна. Наглухо зачинити усі можливі двері від росіян. Звідти ніколи не буде нічого людяного, цінного і прогресивного. Якщо ніколи не було, то вже точно й не буде.

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Теги: війна небезпека росіяни

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Михайло Басараб

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