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«Типографія для ухилянтів». СБУ викрила угруповання, яке масово підробляло документи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Типографія для ухилянтів». СБУ викрила угруповання, яке масово підробляло документи
СБУ спільно з Нацполіцією та БЕБ викрила підпільні типографії, які друкували фейкові «документи» для ухилянтів
фото: СБУ

Щотижня фігуранти виготовляли сотні фальшивих документів, зокрема службові посвідчення та медвисновки ВЛК

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та БЕБ нейтралізувала злочинне угруповання, яке масово підробляло офіційні документи України для продажу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За результатами комплексних заходів у різних регіонах нашої держави затримано 4-х організаторів підпільних «типографій», які функціонували на Київщині та Прикарпатті.

«За матеріалами справи, щотижня ділки виготовляли сотні фальшивих документів, зокрема службові посвідчення та медвисновки ВЛК про «погане» здоров’я військовозобов’язаних. Готову продукцію фігуранти пропонували потенційним призовникам, які намагалися ухилитися від мобілізації. Вартість підробки становила від $500 до $5 тис., залежно від виду «документа», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, середньомісячний «прибуток» фігурантів становив до 3 млн грн.

Як встановило розслідування, злочинну групу організував мешканець Вінницької області. До незаконної діяльності він залучив 3-х своїх знайомих з Кривого Рогу, Івано-Франківська та Черкас. Один з фігурантів уже мав судимість за підробку документів.

«Типографія для ухилянтів». СБУ викрила угруповання, яке масово підробляло документи фото 1
фото: СБУ

«Для серійного виготовлення фальшивок вони придбали всю необхідну оргтехніку, у тому числі принтери для друку на пластикових картках. Готову продукцію фігуранти відправляли замовникам через поштові сервіси, а оплату приймали на криптогаманці та банківські карти. Для пошуку клієнтів ділки використовували особисті зв’язки, а також пропонували «послуги типографії» у спеціально створених Телеграм-каналах», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено підроблені документи, відбитки печаток та штампів, мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами злочинів.

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На весь екран
За попередніми даними, середньомісячний «прибуток» фігурантів становив до 3 млн грн
фото: СБУ

Наразі всім 4-м фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зокрема, перевіряється інформація про продажу підробок для російських агентів.

Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією України ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, що діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що затримані продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Також правоохоронці викрили десятки злочинних схем щодо незаконного переправлення чоловіків через держкордон у 19 регіонах.

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Теги: виготовлення послуги розслідування документи

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