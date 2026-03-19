Підозрюється у вбивстві помічниці: на Миколаївщині обрано запобіжний захід старості села

За даними поліцейських, староста села вистрілив у свою помічницю

На Миколаївщині суд визначив запобіжний захід для жителя села Плющівка Віктора Прокопчука, підозрюваного в умисному вбивстві. Його взяли під варту з можливістю внесення застави понад 290 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «МикВісті».

Таке рішення 18 березня ухвалив Баштанський районний суд.

Що відомо про вбивство

Нагадаємо, на Миколаївщині встановлюються обставини вбивства жінки. За даними поліцейських, староста села вистрілив у свою помічницю.

«Попередньо встановлено, що староста одного із сіл Баштанського району в приміщенні старостату під час конфлікту здійснив постріл у свою помічницю, внаслідок чого вона загинула», – йдеться у повідомленні поліцейських.

Зазначається, що на місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти обласного главку поліції, а також оперативники управління карного розшуку.

Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку. Знаряддя злочину – мисливську рушницю вилучено.