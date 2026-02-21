Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома

В офіційному списку Героїв Небесної Сотні – 107 осіб

Майданівців, яких було вбито, може бути більше, ніж в офіційному списку Небесної Сотні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла історикиня Катерина Романова, заступниця директора Музею Революції гідності.

Нині в офіційному списку Героїв Небесної Сотні – 107 осіб. Замикає список киянин Віктор Орленко, який отримавши поранення в голову під час розстрілів на Майдані, помер через рік, у червні 2015-го. Пізніше померли ще кілька людей, які були поранені під час Революції гідності, але їх вже не включали до переліку Небесної сотні, оскільки існували ризики, що смерть цих людей може бути не пов’язана з подіями Майдану. Така історія трапилася з В’ячеславом Вороною, якого спершу помилково включили до списку загиблих під час Майдану, але пізніше журналісти з’ясували, що чоловік загинув через бійку в інтернет-кафе. Його прізвище, звісно, було вилучено з Небесної Сотні.

Щодо перших загиблих майданівців, то ними в пам’яті українців залишилися 25-річний Михайло Жизневський, громадянин Білорусі, який мешкав в Україні, та 20-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Їх розстріляли на вулиці Грушевського вранці 22 січня 2014 року, фактично на очах у людей. Нігоян отримав смертельне поранення близько 6-ї ранку і за кілька годин помер. Жизневський загинув на місці близько 9-ї години. Слідство встановило, що це була куля для примусової зупинки транспортних засобів, яку використовували підрозділи МВС.

Скоро країна дізнається про ще одну страшну смерть майданівця, і сталася вона раніше – як встановить судмедекспертиза, до кінця дня 21 січня. Вченого-сейсмолога зі Львова Юрія Вербицького та громадського активіста Ігоря Луценка викрали невідомі, вивезли за місто, катували, а потім кинули в лісі на морозі. Луценкові пощастило вижити, а тіло Вербицького знайшли наступного дня, 22 січня, поблизу села Гнідин, що неподалік столиці.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності було створено 18 листопада 2015 року. Ідея народилася серед громадських активістів під час Майдану. Восени 2018 року заклад відкрив свою першу сталу локацію – Інформаційно-виставковий центр в оновленому після пожежі Будинку профспілок. Друга локація – Галерея протестного мистецтва на вулиці Липській, 16.

Та насправді найпершим убитим учасником протестів був інженер-програміст Павло Мазуренко. Його смерть сталася не на Майдані й, певно, через те у вирі подій не набула великого розголосу. Увечері 18 грудня 2013 року, коли Мазуренко повертався з Майдану додому, на столичну Борщагівку, його жорстоко побили троє спецпризначенців, і за чотири дні чоловік помер.

«Якщо справи розстрілів і побиттів, що сталися 18-20 лютого, розслідували, і в 2023 році щодо розстрілів на Інститутській було винесено вирок конкретним винуватцям, бійцям «Беркуту», то в справі Мазуренка руху немає, вона не розкрита. Також не розслідувано до кінця, хто дав команду на вбивство Нігояна й Жизневського. Немає остаточних результатів і немає жодних вироків», – констатує Катерина Романова.

Таємничою сторінкою залишається і зникнення активістів Майдану. В перші дні після розстрілів Самооборона та ЄвромайданSOS отримали близько 300 повідомлень про людей, з якими втрачено зв’язок. Невдовзі переважна більшість знайшлася. Проте не всі. І зараз, через 12 років після тих подій, у списку зниклих безвісті під час Революції гідності числиться 41 особа. За інформацією організації «Пошукова ініціатива Майдану», лише щодо десяти з них є заяви рідних та відкрито кримінальні провадження. Щодо інших або ж немає достатньо даних: або вказані неточні прізвища, або не були проведені усі необхідні розшукові дії, або не зрозуміло, коли саме і за яких обставин вони зникли. У будь-якому разі, щонайменше десятеро людей безслідно зникли під час Майдану в лютому 2014 року.

«Серед зниклих є активні майданівці, зокрема, ті, з ким було втрачено зв’язок після кривавого побоїща в Маріїнському парку 18 лютого, де орудували кримінальні молодики зі зброєю, – говорить Романова. – Наприклад, одного з героїв Небесної Сотні, Володимира Наумова, викрали, коли він вийшов за межі Майдану, на шиї в нього була хустинка з логотипом Самооборони Майдану. 18 лютого Володимира знайшли на Трухановому острові вбитим, слідство відразу ж назвало причиною смерті самогубство. В історію про самогубство ніхто не вірить. Тіло Наумова знайшли, а когось могли і не знайти…».

Нагадаємо, у День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

Як відомо, 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цей пам'ятний день встановлений указом президента України для вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинуло найбільше активістів.