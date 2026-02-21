Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
Найважча ніч Майдану – з 18 на 19 лютого. Шеренги спецпризначевців та майданівців розділяють кількадесят метрів і лінія вогню
фото: архів Музею Революції гідності

В офіційному списку Героїв Небесної Сотні – 107 осіб

Майданівців, яких було вбито, може бути більше, ніж в офіційному списку Небесної Сотні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла історикиня Катерина Романова, заступниця директора Музею Революції гідності.

Нині в офіційному списку Героїв Небесної Сотні – 107 осіб. Замикає список киянин Віктор Орленко, який отримавши поранення в голову під час розстрілів на Майдані, помер через рік, у червні 2015-го. Пізніше померли ще кілька людей, які були поранені під час Революції гідності, але їх вже не включали до переліку Небесної сотні, оскільки існували ризики, що смерть цих людей може бути не пов’язана з подіями Майдану. Така історія трапилася з В’ячеславом Вороною, якого спершу помилково включили до списку загиблих під час Майдану, але пізніше журналісти з’ясували, що чоловік загинув через бійку в інтернет-кафе. Його прізвище, звісно, було вилучено з Небесної Сотні.

Щодо перших загиблих майданівців, то ними в пам’яті українців залишилися 25-річний Михайло Жизневський, громадянин Білорусі, який мешкав в Україні, та 20-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Їх розстріляли на вулиці Грушевського вранці 22 січня 2014 року, фактично на очах у людей. Нігоян отримав смертельне поранення близько 6-ї ранку і за кілька годин помер. Жизневський загинув на місці близько 9-ї години. Слідство встановило, що це була куля для примусової зупинки транспортних засобів, яку використовували підрозділи МВС.

Скоро країна дізнається про ще одну страшну смерть майданівця, і сталася вона раніше – як встановить судмедекспертиза, до кінця дня 21 січня. Вченого-сейсмолога зі Львова Юрія Вербицького та громадського активіста Ігоря Луценка викрали невідомі, вивезли за місто, катували, а потім кинули в лісі на морозі. Луценкові пощастило вижити, а тіло Вербицького знайшли наступного дня, 22 січня, поблизу села Гнідин, що неподалік столиці.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності було створено 18 листопада 2015 року. Ідея народилася серед громадських активістів під час Майдану. Восени 2018 року заклад відкрив свою першу сталу локацію – Інформаційно-виставковий центр в оновленому після пожежі Будинку профспілок. Друга локація – Галерея протестного мистецтва на вулиці Липській, 16.

Та насправді найпершим убитим учасником протестів був інженер-програміст Павло Мазуренко. Його смерть сталася не на Майдані й, певно, через те у вирі подій не набула великого розголосу. Увечері 18 грудня 2013 року, коли Мазуренко повертався з Майдану додому, на столичну Борщагівку, його жорстоко побили троє спецпризначенців, і за чотири дні чоловік помер.

«Якщо справи розстрілів і побиттів, що сталися 18-20 лютого, розслідували, і в 2023 році щодо розстрілів на Інститутській було винесено вирок конкретним винуватцям, бійцям «Беркуту», то в справі Мазуренка руху немає, вона не розкрита. Також не розслідувано до кінця, хто дав команду на вбивство Нігояна й Жизневського. Немає остаточних результатів і немає жодних вироків», – констатує Катерина Романова.

Таємничою сторінкою залишається і зникнення активістів Майдану. В перші дні після розстрілів Самооборона та ЄвромайданSOS отримали близько 300 повідомлень про людей, з якими втрачено зв’язок. Невдовзі переважна більшість знайшлася. Проте не всі. І зараз, через 12 років після тих подій, у списку зниклих безвісті під час Революції гідності числиться 41 особа. За інформацією організації «Пошукова ініціатива Майдану», лише щодо десяти з них є заяви рідних та відкрито кримінальні провадження. Щодо інших або ж немає достатньо даних: або вказані неточні прізвища, або не були проведені усі необхідні розшукові дії, або не зрозуміло, коли саме і за яких обставин вони зникли. У будь-якому разі, щонайменше десятеро людей безслідно зникли під час Майдану в лютому 2014 року.

«Серед зниклих є активні майданівці, зокрема, ті, з ким було втрачено зв’язок після кривавого побоїща в Маріїнському парку 18 лютого, де орудували кримінальні молодики зі зброєю, – говорить Романова. – Наприклад, одного з героїв Небесної Сотні, Володимира Наумова, викрали, коли він вийшов за межі Майдану, на шиї в нього була хустинка з логотипом Самооборони Майдану. 18 лютого Володимира знайшли на Трухановому острові вбитим, слідство відразу ж назвало причиною смерті самогубство. В історію про самогубство ніхто не вірить. Тіло Наумова знайшли, а когось могли і не знайти…».

Нагадаємо, у День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

Як відомо, 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цей пам'ятний день встановлений указом президента України для вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинуло найбільше активістів.

Читайте також:

Теги: історія вбивство смерть слідство інтернет музей Михайло Жизневський поранення Революція Гідності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
Стовп електромережі нахилився вбік після пошкодження під час льодовикової бурі в Оксфорді, штат Міссісіпі
У США є загиблі через зимовий шторм
26 сiчня, 22:59
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
31 сiчня, 09:57
Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви
У Північній Кароліні вдруге за пів року вбито українську біженку
16 лютого, 00:59
Донька Брехта виголосила промову на церемонії прощання
Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків
23 сiчня, 20:42
Схеми для ухилянтів у Києві: ще трьом лікарям оголосили підозру за фіктивні діагнози
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
4 лютого, 16:14
Зловмисник втік та протягом двох тижнів переховувався від слідчих в різних областях
Чоловік, який убив людину у Вінниці та переховувався по Україні, отримав вирок
6 лютого, 06:50
Поліція затримала 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру
Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць
13 лютого, 15:54
Організатори просять учасників дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
19 лютого, 13:47

Події в Україні

Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua