Готував вбивство високопосадовця Військово-морських сил. СБУ викрила іноземця

Ростислав Вонс
Фігуранту загрожує до 12 років тюрми
За даними слідства, замах мав скоїти 37-річний житель однієї з балканських країн

 

Служба безпеки зірвала спробу окупантів здійснити замовне вбивство високопоставленого офіцера Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Як встановило розслідування, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає офіцер. Імітуючи ремонт велосипеда, зловмисник, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець. Коли авто наблизилось до виїзду, агент кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію», – йдеться в повідомленні.

Завдання ворога виконував 37-річний житель однієї з Балканських країн
За словами правоохоронців, завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами 37-річний житель однієї з Балканських країн. У лютому 2026 року іноземець під виглядом туриста прибув до столиці України, а згодом, як зазначає СБУ, поїхав до Одеси виконувати російське замовлення.

«Після прибуття до портового міста агент отримав від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями. Далі фігурант відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого «погодив» з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху. Для конспірації кілер регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів», – вказано в заяві.

Слідчі Служби безпеки повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

До слова, Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки запобігли теракту в Києві, який готувала ФСБ. Ціллю ворога став один із керівників Федерації роботодавців.

За даними слідства, виконавцем мав стати громадянин України з тимчасово окупованої частини Донеччини, завербований восени 2025 року. Правоохоронці стверджують, що він погодився діяти за гроші та з ідеологічних мотивів.

Читайте також:

Читайте також

Генерал-майор Володимир Ляпкін
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
5 квiтня, 17:49
СБУ затримала агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку
Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому
30 березня, 11:26
Пам’ятний знак має глибокий символізм
«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)
24 березня, 12:41
Прокуратура оскаржить запобіжні заходи у справі тиску на бізнес
Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду
19 березня, 09:59
СБУ зупинила підготовку атаки РФ на одну з найбільших ТЕС
СБУ затримала російського агента, який готував удар по ТЕС: деталі
18 березня, 12:19
Заступникам керівників СБУ в Київській та Рівненській областях, а також посереднику загрожує до 12 років ув’язнення
Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
17 березня, 17:04
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
16 березня, 11:05
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
12 березня, 10:10
Львівська мерія підтвердила обшуки в одному зі своїх управлінь
СБУ прийшла з обшуками до Львівської міськради
12 березня, 09:44

Кримінал

Великодній обмін полоненими: Координаційний штаб попереджає про нову хвилю афер (відео)
Великодній обмін полоненими: Координаційний штаб попереджає про нову хвилю афер (відео)
Готував вбивство високопосадовця Військово-морських сил. СБУ викрила іноземця
Готував вбивство високопосадовця Військово-морських сил. СБУ викрила іноземця
Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік
Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік
Кривий Ріг: підліток хакнув поштомати й вкрав посилки на пів мільйона
Кривий Ріг: підліток хакнув поштомати й вкрав посилки на пів мільйона
ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів
ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
