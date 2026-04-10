Готував вбивство високопосадовця Військово-морських сил. СБУ викрила іноземця

За даними слідства, замах мав скоїти 37-річний житель однієї з балканських країн

Служба безпеки зірвала спробу окупантів здійснити замовне вбивство високопоставленого офіцера Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Як встановило розслідування, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає офіцер. Імітуючи ремонт велосипеда, зловмисник, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець. Коли авто наблизилось до виїзду, агент кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію», – йдеться в повідомленні.

Завдання ворога виконував 37-річний житель однієї з Балканських країн фото: СБУ

За словами правоохоронців, завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами 37-річний житель однієї з Балканських країн. У лютому 2026 року іноземець під виглядом туриста прибув до столиці України, а згодом, як зазначає СБУ, поїхав до Одеси виконувати російське замовлення.

«Після прибуття до портового міста агент отримав від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями. Далі фігурант відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого «погодив» з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху. Для конспірації кілер регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів», – вказано в заяві.

Фігуранту загрожує до 12 років тюрми фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

До слова, Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки запобігли теракту в Києві, який готувала ФСБ. Ціллю ворога став один із керівників Федерації роботодавців.

За даними слідства, виконавцем мав стати громадянин України з тимчасово окупованої частини Донеччини, завербований восени 2025 року. Правоохоронці стверджують, що він погодився діяти за гроші та з ідеологічних мотивів.