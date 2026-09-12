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По всій Україні відбуваються масові обшуки через підроблений препарат для схуднення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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По всій Україні відбуваються масові обшуки через підроблений препарат для схуднення
Правоохоронці проводять понад 250 обшуків у різних регіонах України
фото: прокуратура України

Правоохоронці проводять понад 250 слідчих дій у справі про незаконне виготовлення та збут препарату Biopatid

Правоохоронці проводять масштабні обшуки у різних регіонах України у справі про фальсифікований препарат для схуднення Biopatid. Наразі тривають понад 250 санкціонованих обшуків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідчі дії спільно проводять працівники прокуратури та Служби безпеки України. За даними правоохоронців, йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid у складі організованої групи.

Кримінальне провадження розслідують за статтями про вчинення злочину організованою групою та фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

По всій Україні відбуваються масові обшуки через підроблений препарат для схуднення фото 1
фото: прокуратура України
Правоохоронці виявили значні запаси препаратів під час обшуків
Правоохоронці виявили значні запаси препаратів під час обшуків
фото: прокурата України

У прокуратурі зазначили, що понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають одночасно у різних регіонах країни. Деталі справи правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року столичні правоохоронці ліквідували масштабний канал збуту психотропів під виглядом препаратів для схуднення. За даними слідства, до угруповання входили 13 осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько пів мільйона пігулок із психотропною речовиною сибутрамін, а також препарати з ознаками фальсифікації. Вартість вилученого на «чорному» ринку перевищувала 52,2 млн грн.

У 2023 році СБУ також викрила канал ввезення та продажу фальсифікованих препаратів для онкохворих. Правоохоронці вилучили 40 коробів підроблених ліків на суму понад 50 млн грн.

Експертиза встановила, що препарати не відповідали заявленим виробником характеристикам. Чотирьох учасників групи підозрювали, зокрема, у фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів у складі організованої групи.

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Теги: схуднення Офіс Генерального прокурора обшук прокуратура Україна

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