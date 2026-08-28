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Польща відмовилася підвищувати виплати для українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща відмовилася підвищувати виплати для українців
Виплати українцям у Польщі залишаться незмінними
фото: ЕРА

Допомога у розмірі 800 злотих на дитину залишається незмінною з 2024 року, а польський уряд не планує переглядати її щонайменше до 2028-го

Польська влада не планує найближчими роками збільшувати розмір допомоги на дітей за програмою «800 Плюс», яку за виконання встановлених умов можуть отримувати й українські біженці. Повернутися до питання підвищення виплат уряд може не раніше 2028 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьяна Гаєвського.

Наразі програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років. Для українців діють додаткові вимоги: дитина повинна навчатися у польській школі, родина – легально перебувати у країні зі статусом PESEL UKR, а щонайменше один із батьків має бути офіційно працевлаштований.

Станом на початок 2026 року виплати за програмою отримували близько 268,5 тис. українських дітей. Водночас їхня кількість змінюється через запроваджені правила перевірки зайнятості.

За словами Гаєвського, одна з причин полягає у тому, що польське законодавство не передбачає автоматичного підвищення цієї соціальної допомоги відповідно до інфляції. «У законі про державну допомогу у вихованні дітей немає механізму індексації, подібного до того, що є в законі про пенсії», – пояснив посадовець.

Нинішній розмір допомоги – 800 злотих на місяць – діє із січня 2024 року. Гаєвський визнав, що через зростання цін купівельна спроможність цієї суми поступово зменшується.

Водночас уряд не збирається переглядати виплату ані цього, ані наступного року. Таким чином, питання можливого підвищення допомоги може постати не раніше 2028 року.

Паралельно у Польщі обговорюють можливість запровадження обмежень для найбільш забезпечених сімей, які зараз також мають право на «800 Плюс». Однак у Міністерстві родини, праці та соціальної політики таку ідею не підтримали.

Гаєвський пояснив, що країна з низьким рівнем народжуваності має підтримувати батьків незалежно від рівня доходів родини.

Крім того, універсальний характер програми дозволяє суттєво скоротити витрати на її адміністрування. Через відсутність необхідності перевіряти доходи та майновий стан отримувачів обслуговуванням «800 Плюс» по всій Польщі займаються лише кілька десятків людей. Запровадження порогу доходів вимагало б додаткових перевірок та, відповідно, збільшення адміністративних витрат.

Нагадаємо, раніше The Guardian звернуло увагу на зміну ставлення частини польського суспільства до українців. Якщо після початку повномасштабного російського вторгнення їх передусім сприймали як біженців, то з часом дедалі частіше почали розглядати як конкурентів на ринку праці, житла та у сфері підприємництва. 

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Теги: біженці Україна Польща

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