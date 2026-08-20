По всій Україні проходять обшуки у військових частинах: названо причину

ДБР розпочало операцію «Справедливість для бійців» і планує провести 72 обшуки у дев’яти областях

Державне бюро розслідувань 20 серпня розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців», під час якої перевіряють військові частини у різних регіонах України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ДБР.

Загалом слідчі планують провести 72 обшуки у межах 21 кримінального провадження. Слідчі дії проходять у військових частинах Київської, Чернігівської, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Правоохоронці перевіряють можливі зловживання, через які держава втрачає бюджетні кошти, а військовослужбовці замість виконання своїх обов’язків можуть використовуватися для приватних потреб керівництва. Зокрема, ДБР шукає «мертві душі», яким могли незаконно нараховувати грошове забезпечення. Також слідчі перевіряють можливі незаконні виплати, корупційні схеми та випадки, коли військових використовували як безоплатну робочу силу.

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фото: ДБР

За даними правоохоронців, у частині проваджень уже зібрані матеріали для повідомлення про підозру. Загалом за результатами операції підозри можуть отримати 22 людини. У ДБР наголосили, що операцію проводять разом із Генеральним штабом ЗСУ та Офісом генерального прокурора. Мета слідчих дій – виявити та припинити зловживання у військових частинах.

У Бюро також зазначили, що подробиці окремих кримінальних проваджень повідомлять пізніше, щоб не завадити розслідуванням. Операція «Справедливість для бійців» стала продовженням масштабних перевірок у військовій сфері. Наприкінці липня ДБР проводило операцію «Чесний призов», під час якої слідчі перевіряли роботу територіальних центрів комплектування у різних регіонах України.

Варто нагадати, що було викрито майора, який наживався на продуктах для ЗСУ та витрачав мільйони на подорожі і нерухомість.