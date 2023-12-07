Ліквідація Іллі Киви. Що це означає для Росії
Навіть Путін з його «величними» ФСБ та ФСО, не захистить українську колаборантську шоблу від праведної відплати
Ліквідація Ківи – рубіжний знак того, що різні колаборанти та зрадники, що перебувають за межами держави, де вони мають нести відповідальність, досяжні для українських спецслужб.
Якименко, Сівкович, Клюєв, Табачник, Захарченко, Азаров, Деркач і багато-багато «колишніх» та «легітимних» можуть із цього дня починати хвилюватись на більш серйозному рівні.
Окремий привіт колаборантам-політологам, «експертам» і болтушкам-журналістам, шо вилизують різні російські «наративи». Годинник цокає, хвилини пливуть. Вас дістати, як ви розумієте, легше за всього.
Бо навіть Путін з його «величними» ФСБ та ФСО, не захистить українську колаборантську шоблу від праведної відплати.
Росія – тепер зона наших витончених витівок та справедливої української сатисфакції. Це «наша корова» і ми її будемо доїти стільки, скільки забажаємо.
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