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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Ліквідація Іллі Киви. Що це означає для Росії

glavcom.ua
Відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Іллі Киви справа рук української Служби безпеки
фото: glavcom.ua

Навіть Путін з його «величними» ФСБ та ФСО, не захистить українську колаборантську шоблу від праведної відплати

Ліквідація Ківи – рубіжний знак того, що різні колаборанти та зрадники, що перебувають за межами держави, де вони мають нести відповідальність, досяжні для українських спецслужб.

Якименко, Сівкович, Клюєв, Табачник, Захарченко, Азаров, Деркач і багато-багато «колишніх» та «легітимних» можуть із цього дня починати хвилюватись на більш серйозному рівні.

Окремий привіт колаборантам-політологам, «експертам» і болтушкам-журналістам, шо вилизують різні російські «наративи». Годинник цокає, хвилини пливуть. Вас дістати, як ви розумієте, легше за всього.

Бо навіть Путін з його «величними» ФСБ та ФСО, не захистить українську колаборантську шоблу від праведної відплати.

Росія – тепер зона наших витончених витівок та справедливої української сатисфакції. Це «наша корова» і ми її будемо доїти стільки, скільки забажаємо.

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Джерело
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Теги: росія Ілля Кива

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