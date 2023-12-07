Ліквідація Іллі Киви. Що це означає для Росії

Навіть Путін з його «величними» ФСБ та ФСО, не захистить українську колаборантську шоблу від праведної відплати

Ліквідація Ківи – рубіжний знак того, що різні колаборанти та зрадники, що перебувають за межами держави, де вони мають нести відповідальність, досяжні для українських спецслужб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якименко, Сівкович, Клюєв, Табачник, Захарченко, Азаров, Деркач і багато-багато «колишніх» та «легітимних» можуть із цього дня починати хвилюватись на більш серйозному рівні.

Окремий привіт колаборантам-політологам, «експертам» і болтушкам-журналістам, шо вилизують різні російські «наративи». Годинник цокає, хвилини пливуть. Вас дістати, як ви розумієте, легше за всього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бо навіть Путін з його «величними» ФСБ та ФСО, не захистить українську колаборантську шоблу від праведної відплати.

Росія – тепер зона наших витончених витівок та справедливої української сатисфакції. Це «наша корова» і ми її будемо доїти стільки, скільки забажаємо.