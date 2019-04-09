Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження через незаконну вирубку лісу



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Підставою стали численні заяви НПП «Гуцульщина» щодо незаконної рубки дерев в межах природно заповідних територій парку

В Івано-Франківській області відкрили кримінальне провадження через незаконну вирубку лісу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Зазначається, провадження відкрито за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Підставою стали численні заяви НПП «Гуцульщина» щодо незаконної рубки дерев в межах природно заповідних територій парку.

Нагадаємо, що минулого тижня Міністерство екології та природних ресурсів України в черговий раз отримало від природного парку звернення про зафіксовані незаконні рубки працівниками ДП «Кутський лісгосп» на території наданій НПП в постійне користування.

Варто відзначити, що Міністерство екології та природних ресурсів України надало погодження на проведення позапланової перевірки ДП «Кутське лісове господарство» щодо дотримання останнім вимог природоохоронного законодавства на території НПП.

Заступник міністра екології та природних ресурсів Василь Полуйко, вкотре закликає правоохоронні органи розслідувати факти зухвалої поведінки представників ДП «Кутський лісгосп» і зупинити знищення природно заповідних територій України.

Він також нагадав, що з 1 квітня 2019 року почався «сезон тиші», відповідно до якого в лісах та на об'єктах благоустрою заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.