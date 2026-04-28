Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею

У межах обміну на свободу вийшов Анджей Почобут (праворуч) і ще кілька політв’язнів

Варшава та Мінськ обмінялися полоненими у форматі «п’ять на п’ять»

У вівторок, 28 квітня, відбувся обмін вʼязнями, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут. Натомість Польща передала археолога Александра Бутягіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує Polsat News.

Другим звільненим з Білорусі став священник з Кракова Гжегож Гавел, якого було затримано за шпигунство у вересні 2025 року під час російсько-білоруських військових навчань «Захід». Мінськ стверджував, що Гавел спонукав громадянина Білорусі надати йому інформацію про маневри.

Третім, кого передали Польщі, став білорус, який співпрацював з польськими службами. Туск не розкрив імені на прохання звільненого.

Польський прем'єр-міністр привітав проведення обміну, наголосивши, що це стало можливим завдяки затриманню Польщею агентів та шпигунів. «Я радий, що ця епопея дійшла до такого кінця, і ще раз хочу наголосити – без дуже ефективних дій, особливо наших служб, які призвели спочатку до арешту, а потім до ефективного обміну агентами та шпигунами з того боку, цей успіх був би неможливим», – каже він.

У рамках цього ж обміну Молдова повернула двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

Нагадаємо, російського археолога Олександра Бутягіна було звільнено з польської в’язниці у межах обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю. Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить заочно його переслідувати.

Раніше Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна ще у грудні 2025 року. Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопок на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим.