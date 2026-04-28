Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею
У межах обміну на свободу вийшов Анджей Почобут (праворуч) і ще кілька політв’язнів
фото: Дональд Туск

Варшава та Мінськ обмінялися полоненими у форматі «п’ять на п’ять»

У вівторок, 28 квітня, відбувся обмін вʼязнями, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут. Натомість Польща передала археолога Александра Бутягіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує Polsat News.

Другим звільненим з Білорусі став священник з Кракова Гжегож Гавел, якого було затримано за шпигунство у вересні 2025 року під час російсько-білоруських військових навчань «Захід». Мінськ стверджував, що Гавел спонукав громадянина Білорусі надати йому інформацію про маневри.

Третім, кого передали Польщі, став білорус, який співпрацював з польськими службами. Туск не розкрив імені на прохання звільненого.

Польський прем'єр-міністр привітав проведення обміну, наголосивши, що це стало можливим завдяки затриманню Польщею агентів та шпигунів. «Я радий, що ця епопея дійшла до такого кінця, і ще раз хочу наголосити – без дуже ефективних дій, особливо наших служб, які призвели спочатку до арешту, а потім до ефективного обміну агентами та шпигунами з того боку, цей успіх був би неможливим», – каже він.

У рамках цього ж обміну Молдова повернула двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

Нагадаємо, російського археолога Олександра Бутягіна було звільнено з польської в’язниці у межах обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю. Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить заочно його переслідувати.

Раніше Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна ще у грудні 2025 року. Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопок на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим.

Читайте також

Поліція Вроцлава відкрила провадження за статтею «замах на вбивство»
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
У Польщі збільшується кількість безробітних
Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом
20 квiтня, 13:14
AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького
AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького
18 квiтня, 06:50
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував прискорений вступ України до ЄС
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
16 квiтня, 13:33
Загальна довжина укріплень становитиме близько 186 км
Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю
13 квiтня, 04:51
У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
9 квiтня, 13:09
Рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП
Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: що відомо
5 квiтня, 15:05
Інцидент стався 31 березня під час планової перевірки транспортних шляхів, що ведуть із Південної Європи
Польща затримала двох українців, які ввезли до країни 12 росіян-нелегалів
2 квiтня, 18:25
Військові Польщі обговорюють командно-штабні навчання
Польща проведе секретну репетицію початку війни: про що йдеться
31 березня, 20:34

Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею
Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею
Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет
Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту
Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
