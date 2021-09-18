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    Посадовець міської ради продав фонтан Ужгородського драмтеатру

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    Посадовець продав землю театру як вільну від забудови, фактично ж на ній був розташований фонтан - Посадовець міської ради продав фонтан Ужгородського драмтеатру
    Посадовець продав землю театру як вільну від забудови, фактично ж на ній був розташований фонтан
    Фото: mapio.net

    Під час продажу землі, яка належала театру, чиновник порушив закон

    Колишньому посадовцю Ужгородської міської ради повідомили про підозру у службовій недбалості. Про це ідеться на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook. Під час продажу землі, яка належала Закарпатському обласному музично-драматичному театру, чиновник порушив закон.

    За даними слідства, посадовець організував проведення земельних торгів та подальший продаж з аукціону трьох земельних ділянок, начебто вільних від забудови. Фактично ж на них розташований фонтан, який є частиною комплексу театру.

    «Формуючи лот, підозрюваний порушив ряд законодавчих вимог і не перевірив можливість включення цих земель до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу. Проігноровано заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, та вимоги містобудівної документації», – ідеться у повідомленні відомства.

    У прокуратурі додали, що такі дії посадовця завдали збитків державі розміром більше 1,1 млн грн. Експосадовцю повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). За таке порушення передбачено позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

    Нагадаємо, колишнього директора будівельної компанії викрили у привласненні коштів інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі Києва.

    Також до апарату Київської міської державної адміністрації з обшуками прийшли представники Київської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер.

    Теги: метро закон чиновник фонтан Facebook влада час
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    Посадовець міської ради продав фонтан Ужгородського драмтеатру