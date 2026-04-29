Головна Світ Соціум
search button user button menu button

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Криму пролунала серія вибухів: під атакою аеродроми
У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська влада підтвердила атаку та повідомила про роботу ППО

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи. Повідомляється про атаку одразу на кілька військових об’єктів, зокрема аеродроми. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За даними місцевих пабліків, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районі Феодосії, Севастополя та Бахчисарая.

Основний удар, за повідомленнями, припав на аеродроми «Кіровське», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Очевидці повідомляють про серії вибухів, а також детонацію після ймовірних влучань. Повідомляється, що російські військові намагалися підняти авіацію з аеродромів, аби вивести її з-під удару.

Крім того, вибухи пролунали і в районі аеродрому «Бельбек», де також зафіксовано ймовірні влучання.

Російська влада підтвердила атаку та повідомила про роботу ППО.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішного удару по місцю зберігання російських оперативно-тактичних ракетних комплексів у Криму. 

Читайте також:

Теги: Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua