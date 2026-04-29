У Криму пролунала серія вибухів: під атакою аеродроми
У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи. Повідомляється про атаку одразу на кілька військових об’єктів, зокрема аеродроми. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».
За даними місцевих пабліків, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районі Феодосії, Севастополя та Бахчисарая.
Основний удар, за повідомленнями, припав на аеродроми «Кіровське», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».
Очевидці повідомляють про серії вибухів, а також детонацію після ймовірних влучань. Повідомляється, що російські військові намагалися підняти авіацію з аеродромів, аби вивести її з-під удару.
Крім того, вибухи пролунали і в районі аеродрому «Бельбек», де також зафіксовано ймовірні влучання.
Російська влада підтвердила атаку та повідомила про роботу ППО.
Нагадаємо, у ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішного удару по місцю зберігання російських оперативно-тактичних ракетних комплексів у Криму.
