У Криму пролунала серія вибухів: під атакою аеродроми

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи

Російська влада підтвердила атаку та повідомила про роботу ППО

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи. Повідомляється про атаку одразу на кілька військових об’єктів, зокрема аеродроми. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За даними місцевих пабліків, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районі Феодосії, Севастополя та Бахчисарая.

Основний удар, за повідомленнями, припав на аеродроми «Кіровське», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Очевидці повідомляють про серії вибухів, а також детонацію після ймовірних влучань. Повідомляється, що російські військові намагалися підняти авіацію з аеродромів, аби вивести її з-під удару.

Крім того, вибухи пролунали і в районі аеродрому «Бельбек», де також зафіксовано ймовірні влучання.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішного удару по місцю зберігання російських оперативно-тактичних ракетних комплексів у Криму.