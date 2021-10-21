Працівника Держбюро розслідувань затримали за підозрою у провокації підкупу
У ДБР запевнили, що сприятимуть розслідуванню
Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Державного бюро розслідувань, якого підозрюють у провокації підкупу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)», –йдеться у заяві.
У ДБР уточнили, що сприятимуть розслідуванню, а керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування.
«Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», – резюмується у повідомленні.
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