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    Працівника Держбюро розслідувань затримали за підозрою у провокації підкупу

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    Співробітники СБУ затримали працівника Державного бюро розслідувань за підозрою у провокації підкупу - Працівника Держбюро розслідувань затримали за підозрою у провокації підкупу
    Співробітники СБУ затримали працівника Державного бюро розслідувань за підозрою у провокації підкупу
    фото з відкритих джерел

    У ДБР запевнили, що сприятимуть розслідуванню

    Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Державного бюро розслідувань, якого підозрюють у провокації підкупу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)», –йдеться у заяві.

    У ДБР уточнили, що сприятимуть розслідуванню, а керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування.

    «Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», – резюмується у повідомленні.

    До слова, напередодні у Києві поліцейські жорстоко побили підозрюваного під час затримання (фото, відео).

    Також повідомлялося, що ДБР перевіряє причетність Медведчука до оборудок з російським дизпаливом.

    Зазначимо, суд оштрафував підозрюваного в хабарництві ексзаступника голови «Укргазвидобування».

    Теги: СБУ корупція в Україні розслідування Державне бюро розслідувань
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    Працівника Держбюро розслідувань затримали за підозрою у провокації підкупу