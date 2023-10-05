Провал мобілізації – реальний шлях до нашої поразки

Підігрувати Росії в її інформаційних кампаніях можуть або російські агенти, або дурні

Бачу повсюдно (найперше – у нас в ютубі під випуском про мобілізацію, а тепер і під дописом Павла Казаріна) багато коментарів про те, що, мовляв, нєфіг іти воювати, поки при владі Зеля і Єрмак, а в країні процвітає корупція, кривда і розкрадання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І в мене постають питання.

Де були всі ці ідейні коментатори і коментарі в лютому-березні 2022-го? А навесні 2014-го? Тоді в Україні було менше корупції? Менше крали? Навіть якщо так, то чому у військо пішли 800 тисяч людей? Вони ідіоти? Вони воюють за клоуна-корупціонера? Га?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ок, переконали чистоплюї, за корумповану владу/державу воювати не слід. Мобілізуватися не слід. «Хай син Порошенка менти і прокурорські воюють» (с).

Але в такому разі не буде Української держави. Тут буде російська держава зі своїми ментами і своєю корупцією, значно більшою, до речі. Без такої свободи слова. Ще й на тюрячку можуть кинути і фізично скривдити, якщо не гірше.

Дорогі патріоти, які так коментують і все мішають докупи, ви взагалі замислюєтеся над наслідками?

Провал мобілізації – реальний, він має багато причин, у багатьох із них є провина влади обраної українцями. Але також багато причин простимульовані ворогом, помножені корисними ідіотами й боягузами. Цей провал відбувається не у вакуумі і може мати дуже погані наслідки для всіх.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому контролювати і виправляти владу – так. Нищити державу – ні.

А підігрувати Росії в її інформаційних кампаніях можуть або російські агенти, або дурні.

Ну і це ж було вже. Всі ці кампанії і маніпуляції, псевдопатріотичні боти (тепер ще й із закритими профілями) тощо. Ім'я президента було інше, війна – трохи інакша, але методи, претензії і виправдання – такі самі.