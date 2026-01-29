Росія потрапила до чорного списку ЄС через ризики відмивання грошей – Каллас

Представниця ЄС прокоментувала процес підготовки фінансової допомоги Україні

Європейський союз вніс Росію до чорного списку через ризики відмивання грошей в країні. Про це заявила висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас. Про це пише «Главком» із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про внесення РФ до чорного списку ЄС стало відомо у четвер, 28 січня під пресконференції у Брюсселі по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. «Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це уповільнить та збільшить витрати на транзакції з російськими банками», – заявила посадовиця.

Крім цього, висока представниця ЄС згадала й про Україну. Вона зазначила, що наразі Європейський Союз продовжує працювати над питання фінансової допомоги України. Йдеться про підтримку на період 2026-2027 років в розмірі €90 млрд, а також пакет з 20 санкціями.

«Будь-які заходи, що обмежують фінансування війни Росією, мають бути розглянуті. Також є пропозиція заборонити колишнім російським комбатантам в’їзд до Шенгенської зони. Це ризик для безпеки. Також триває планування внеску ЄС у гарантії безпеки», – додала Кая Каллас.

Напередодні Єврокомісія запропонувала внести Росію до чорного списку третіх країн із високим ризиком відмивання грошей. Рішення набуде чинності через місяць, якщо не буде заперечень Європейського парламенту та Ради ЄС.

Росія потрапила у чорний список ЄС на підставі регламенту, який зобовʼязує Єврокомісію здійснити оцінку третіх країн, яких глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) не вніс у власний чорний список як країну з високим ризиком відмивання грошей.

