Представник Вселенського патріарха прийшов до суду рятувати ексвіце-прем'єра Чернишова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Представник Вселенського патріарха прийшов до суду рятувати ексвіце-прем'єра Чернишова
Олександр Савченко (зліва) та Михайло Аніщенко подали клопотання щодо взяття на поруки Чернишова
фото: скриншот з відео

Чернишов заперечує свою участь у справі щодо розкрадання в «Енергоатомі»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив розглядати запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова. Він підозрюється у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Олексій Чернишов заперечує свою участь у справі щодо розкрадання в «Енергоатомі». Він стверджує, що підозра НАБУ базується лише на розмовах інших людей, а не на фактичних доказах, які могли б підтвердити його роль у розкраданні чи відмиванні коштів компанії.

Щодо Олексія Чернишова подали клопотання про взяття на поруки. Серед тих, хто запропонував – економіст Олександр Савченко та екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко.

Михаїл (в миру Аніщенко Михайло Олексійович) – ієрарх Константинопольского патріархату, екзарх Вселенського патріарха в Україні, титулярний єпископ Команський. Голова Ставропігії Вселенського патріарха в Україні – постійного представництва Константинопольської православної церкви в українській столиці, в Андріївському храмі (з 11 січня 2019).

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Під час обрання запобіжного заходу ексміністру національної єдності Олексію Чернишову 17 листопада у Вищому антикорупційному суді зникло світло

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Зокрема, 14 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

