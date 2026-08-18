Пільги для України викликали невдоволення у фермерів Молдови

Фермери Молдови дали уряду три дні через рішення щодо України

Аграрії дали уряду час до 21 серпня та пригрозили масштабними протестами, якщо їхні вимоги щодо українського транзиту проігнорують

Молдовські фермери висунули владі вимоги через пільгові умови залізничного транзиту українських вантажів. Аграрії побоюються повторення ситуації 2022-2023 років та погрожують масштабними протестами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsmaker.

З відповідною заявою виступила асоціація аграріїв «Сила фермерів». Її очільник Александр Слусарь повідомив про зустріч із прем'єр-міністром Молдови Василе Тофаном.

Однією з головних тем переговорів стало занепокоєння аграріїв через пільговий залізничний транзит вантажів з України.

Слусарь нагадав про ситуацію 2022-2023 років. За його словами, тоді проблеми з організацією транзиту української продукції створили перешкоди для експорту молдовських товарів.

«Молдовським фермерам довелося продавати продукцію значно дешевше за собівартість. Ми не можемо допустити, щоб наш експорт опинився під загрозою через логістичні або митні перешкоди», – заявив очільник «Сили фермерів».

Наразі представники асоціації вимагають залучити їх до обговорення організації транзиту українських вантажів. Фермери хочуть, щоб під час ухвалення відповідних рішень влада враховувала можливі наслідки для молдовських виробників та експортерів.

Аграрії встановили для уряду конкретний термін – до 21 серпня. Якщо влада не відреагує на їхні вимоги, «Сила фермерів» обіцяє розпочати масштабні протести.

Невдоволення аграріїв виникло після домовленостей Києва та Кишинева про пільгові умови перевезення українських вантажів залізницею через територію Молдови.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.

Домовленості досягли під час переговорів глави українського уряду Сергія Корецького та прем'єр-міністра Молдови Василя Тофана.