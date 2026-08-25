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Українці в ЄС можуть отримати €5 тис.: названо умову для виплати

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Українці в ЄС можуть отримати €5 тис.: названо умову для виплати
Основна умова – переїзд до визначеного внутрішнього регіону Португалії
колаж: glavcom.ua

У Португалії діє програма для тих, хто готовий переїхати з великих міст у внутрішні регіони країни

Українці, які легально проживають у Португалії, можуть отримати понад €5 тис. разової допомоги за участь у державній програмі Emprego Interior MAIS. Гроші виплачують тим, хто переїжджає до внутрішніх регіонів країни для роботи, відкриття бізнесу або дистанційної зайнятості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Інституту зайнятості та професійної підготовки Португалії (IEFP).

Програма доступна не лише громадянам Португалії. У ній можуть брати участь громадяни третіх країн, які легально перебувають у країні, зокрема українці з тимчасовим захистом.

Основна умова – переїзд до визначеного внутрішнього регіону Португалії, який входить до переліку територій, що потерпають від депопуляції. Нове місце проживання потрібно зберігати щонайменше 12 місяців. Переїзд має відбутися протягом 180 днів до або після працевлаштування чи відкриття бізнесу.

Хто може отримати гроші

Участь у програмі можуть брати наймані працівники, підприємці та ті хто працює віддалено. Для працівників необхідний трудовий договір – безстроковий або строковий на термін від 12 місяців – із зарплатою не нижче встановленої в Португалії мінімальної. Підприємці можуть перенести вже наявну діяльність, відкрити невелику компанію або створити власне робоче місце. Ті хто працює віддалено мають працювати дистанційно на іноземних замовників, проживаючи в Португалії, та також відповідати вимозі щодо мінімального доходу.

Як формується виплата

У 2026 році базова допомога становить €3759,91 для людей із безстроковим договором, фрилансерів, цифрових кочівників і підприємців. Для працівників зі строковим контрактом від 12 місяців передбачено €2685,65.

До базової суми додають 20% за кожного члена сім'ї, який переїжджає разом із заявником. Окремо можна отримати до €805,70 на перевезення особистих речей. Наприклад, людина з безстроковим контрактом, яка переїжджає разом із одним членом сім'ї, може отримати близько €5,3 тис. Виплату здійснюють у два етапи: 60% після схвалення заявки, а решту 40% – на 13-й місяць перебування та роботи в новому регіоні.

Варто нагадати, що в Україні також зростуть соціальні виплати, і стало відомо, хто отримуватиме до 71 тис. грн на місяць.

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Теги: Європа гроші біженці

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