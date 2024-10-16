Удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія готує Україні пропозиції

За словами Зеленського, Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни

Головком ЗСУ та начштабу оборони Великої Британії обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині

Британська сторона опрацьовує власні пропозиції ударів далекобійною зброєю по Російській Федерації у межах реалізації плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Командувачі обговорили ситуацію на полі бою та удари по російських військових об'єктах.

«Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У цей час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги», – каже він.

Український головнокомандувач також звернув увагу Британії на порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

Як зазначив Сирський, пріоритетами співпраці України та Британії залишаються постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

Нагадаємо, питання дозволу Україні на використання далекобійної зброї вглиб Росії залежить від конкретних країн.

Як повідомлялося, Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії проти цілей на території РФ. Цьому сприяли поставки нових іранських ракет Москві.

До слова, далекобійні ракети Storm Shadow могли б уразити 261 об'єкт на території РФ, якби партнери дозволили Україні бити вглиб російської території.