Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення
ДПСУ лише з початку 2024 року направила понад 2 тис. повідомлень про виявлення незаконного переправлення людей через кордон
фото з відкритих джерел

Розпочато майже 1,5 тис. кримінальних проваджень, понад 1,7 тис. людям оголосили про підозру

За порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року направили до правоохоронних органів понад 2 тис. повідомлень про виявлення незаконного переправлення людей через кордон і підроблення документів.

Розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 людям оголосили про підозру. Суди винесли понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 повʼязані з незаконним переправленням через кордон.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Про це повідомляє NGL.media.

Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».

Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Нагадаємо, ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон. За «подорож» кожен ухилянт заплатив від $3000 до $8000.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.

Читайте також:

Теги: прикордонники Держприкордонслужба кордон укртрансбезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У численних інтерв'ю Кудрицький розповідає, що свою частину роботи він сумлінно виконав»
Премія ексглаві «Укренерго» Кудрицькому – 17 млн. Чому так мало?
10 жовтня, 17:22
Інцидент стався на одному з контрольних постів у Рівненській області
На Рівненщині чоловік порізав руки на контрольно-пропускному пункті
4 жовтня, 15:21
Ситуацію щодо проваленого запуску в органах влади ЄС називають «безладом», а пошук компромісних варіантів – потребою «зберегти обличчя»
Запуск нової системи в'їзду до країн Євросоюзу втретє відтерміновано
10 жовтня, 08:47
Німеччина посилює перевірки на кордоні
Німеччина не пускає всіх підряд: що чекає українців на кордоні
16 жовтня, 08:22
Цей закон є частиною соціально-консервативної програми прем’єр-міністерки Італії та лідерки партії «Брати Італії» Джорджії Мелоні
Мільйонні штрафи та увʼязнення. Одна з країн Європи заборонила сурогатний туризм
17 жовтня, 17:01
Росіяни створили фейковий сайт ДПСУ
Росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України
18 жовтня, 02:00
Дмитра Ромаєва підозрюють у махінаціях із грошима
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
21 жовтня, 09:14
Ухилянти на Закарпатті заскакували в потяг на ходу
На Закарпатті ухилянти на ходу заскакували в потяг, щоб втекти з України
27 жовтня, 01:16
Європейці вимушені заощаджувати у своєму повсяденному житті
Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews
28 жовтня, 14:39

Події в Україні

Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення
Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення
Міноборони запустило Центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців
Міноборони запустило Центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців
Черга з сотень автівок. Митники попередили про затримки на пункті пропуску зі Словаччиною
Черга з сотень автівок. Митники попередили про затримки на пункті пропуску зі Словаччиною
Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль «Таврія»
Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль «Таврія»
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає
Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
7723
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
3002
Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»
2942
На Сумщині проблеми із електроенергією
2485
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua