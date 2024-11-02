Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення

ДПСУ лише з початку 2024 року направила понад 2 тис. повідомлень про виявлення незаконного переправлення людей через кордон

Розпочато майже 1,5 тис. кримінальних проваджень, понад 1,7 тис. людям оголосили про підозру

За порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року направили до правоохоронних органів понад 2 тис. повідомлень про виявлення незаконного переправлення людей через кордон і підроблення документів.

Розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 людям оголосили про підозру. Суди винесли понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 повʼязані з незаконним переправленням через кордон.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Про це повідомляє NGL.media.

Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».

Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Нагадаємо, ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон. За «подорож» кожен ухилянт заплатив від $3000 до $8000.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.